У США чоловік видерся на Різдвяну ялинку перед Білим домом: поліція вела з ним переговори

У Вашингтоні невідомий чоловік видерся на головну Різдвяну ялинку перед Білим домом. Вмовляти його злізти довелося поліцейським.

Про це інформує NBC 4 Washington.

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Чоловік заліз на Національну ялинку на висоту 4,5 – 6 метрів в Еліпсі на південь від Білого дому ввечері в п'ятницю,

– йдеться у повідомленні.

Поліцейські, які прибули на місце інциденту, зазначили, що чоловік був у стані емоційного потрясіння. Правоохоронцям довелося провести з ним переговори. Після того, як невідомий все ж зліз із ялинки, його відправили на психіатричний огляд.

JUST IN: A man has climbed the National Christmas Tree outside the White House.

Police believe he is some kind of emotional distress.

Negotiations with the man are underway.https://t.co/fO0LlZAVRc — Shomari Stone (@shomaristone) 22 декабря 2018 г.

У соцмережах поширили відео, на якому видно, як поліцейські із ліхтариками ходять навколо ялинки, намагаючись розгледіти на ній чоловіка.

Також відомо, що під час свого віроломного трюку чоловік розбив декілька прикрас на Національній ялинці США.

CHRISTMAS TREE CLIMBER VIDEO: Police and fire crews responded to the National Christmas Tree Friday night when an 'emotionally distressed' man climbed it. MORE DETAILS: https://t.co/zk9y2aEDQD pic.twitter.com/1mXhWu0sTA — FOX 5 DC (@fox5dc) 22 декабря 2018 г.



