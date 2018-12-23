08:33
23 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Суворе дитинство Поклонської. Музичний Путін
      Вєсті Кремля
      18:55, 22 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Політичне майбутнє Вакарчука. Березові різки для нардепів
      Вєсті.UA
      19:07, 22 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      У США чоловік видерся на Різдвяну ялинку перед Білим домом: поліція вела з ним переговори

      164 Читать новость на русском
      Різдвяна ялинка біля Білого дому
      Різдвяна ялинка біля Білого дому / Фото з вільних джерел

      У Вашингтоні невідомий чоловік видерся на головну Різдвяну ялинку перед Білим домом. Вмовляти його злізти довелося поліцейським.

      Про це інформує NBC 4 Washington.

      Читайте також: Святковий курйоз: Раян Рейнольдс став жертвою розіграшу Джекмана і Джилленгола

      Чоловік заліз на Національну ялинку на висоту 4,5 – 6 метрів в Еліпсі на південь від Білого дому ввечері в п'ятницю, 
      – йдеться у повідомленні.

      Поліцейські, які прибули на місце інциденту, зазначили, що чоловік був у стані емоційного потрясіння. Правоохоронцям довелося провести з ним переговори. Після того, як невідомий все ж зліз із ялинки, його відправили на психіатричний огляд.

      У соцмережах поширили відео, на якому видно, як поліцейські із ліхтариками ходять навколо ялинки, намагаючись розгледіти на ній чоловіка.

      Також відомо, що під час свого віроломного трюку чоловік розбив декілька прикрас на Національній ялинці США.


       

      Теги: Новини США Курйозні новини Новорічні свята
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук