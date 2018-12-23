У США чоловік видерся на Різдвяну ялинку перед Білим домом: поліція вела з ним переговори
У Вашингтоні невідомий чоловік видерся на головну Різдвяну ялинку перед Білим домом. Вмовляти його злізти довелося поліцейським.
Про це інформує NBC 4 Washington.
Читайте також: Святковий курйоз: Раян Рейнольдс став жертвою розіграшу Джекмана і Джилленгола
Чоловік заліз на Національну ялинку на висоту 4,5 – 6 метрів в Еліпсі на південь від Білого дому ввечері в п'ятницю,
– йдеться у повідомленні.
Поліцейські, які прибули на місце інциденту, зазначили, що чоловік був у стані емоційного потрясіння. Правоохоронцям довелося провести з ним переговори. Після того, як невідомий все ж зліз із ялинки, його відправили на психіатричний огляд.
У соцмережах поширили відео, на якому видно, як поліцейські із ліхтариками ходять навколо ялинки, намагаючись розгледіти на ній чоловіка.
Також відомо, що під час свого віроломного трюку чоловік розбив декілька прикрас на Національній ялинці США.