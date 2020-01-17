06:52
18 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дружина Мішустіна – мільйонер. Російське ТБ під загрозою
      Вєсті Кремля
      21:39, 17 січня
      Вєсті.UA: Аваков топить Гончарука. "Полуничка" для Киви
      Вєсті.UA
      19:42, 17 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини світу
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      У США чоловік використав монітор аеропорту для гри на приставці: курйозне фото

      1975 Читать новость на русском
      Аеропорт Портленда / Ілюстративне фото/ racked.com

      Інцидент трапився в аеропорту Портленда. Пасажир, вочевидь, очікував на свій рейс і йому стало нудно. Аби трохи розважитись, хлопець втнув таке: підключив свою приставку до одного з моніторів аеропорту та сів грати комп’ютерну гру.

      Монітор, за яким вирішив погратися американець, зазвичай показував карту аеропорту. Про кумедний випадок пише Kotaku.

      Тим часом в Росії інші ігри: Діти катаються на іграшкових танках у парку розваг – відео

      Чоловік грався на приставці PS4 у гру Apex Legend. Коли до нього підійшли співробітники безпеки і попросили відключити свою приставку та припинити використовувати майно аеропорту, геймер лише ввічливо запитав у них, чи може він спочатку закінчити раунд гри.


      Геймер використав монітор аеропорту, аби погратися/ фото oregonlive

      На жаль, охоронці були непохитні: у проханні йому відмовили.

      Сможет ли шаман одолеть суеверного узурпатора Путина
      сьогодні
      654
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Курйозні новини Новини США авіація
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 17 січня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 06:19 Де в Україні найдешевші новобудови: інфографіка
      Анна Запотоцька 2280
      сьогодні , 00:30 Сможет ли шаман одолеть суеверного узурпатора Путина
      Іван Яковина 652
      17 січня , 14:00 Перша допомога при укусах комах
      354
      17 січня , 16:11 Папір та чорнила для принтерів – найважливіші параметри для вибору
      6478
      17 січня , 22:20 Головні новини 17 січня: відхилена відставка Гончарука та покарання за фейки
      Ірина Вихрущ 1494
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук