У США чоловік використав монітор аеропорту для гри на приставці: курйозне фото

Інцидент трапився в аеропорту Портленда. Пасажир, вочевидь, очікував на свій рейс і йому стало нудно. Аби трохи розважитись, хлопець втнув таке: підключив свою приставку до одного з моніторів аеропорту та сів грати комп’ютерну гру.

Монітор, за яким вирішив погратися американець, зазвичай показував карту аеропорту. Про кумедний випадок пише Kotaku.

Тим часом в Росії інші ігри: Діти катаються на іграшкових танках у парку розваг – відео

Чоловік грався на приставці PS4 у гру Apex Legend. Коли до нього підійшли співробітники безпеки і попросили відключити свою приставку та припинити використовувати майно аеропорту, геймер лише ввічливо запитав у них, чи може він спочатку закінчити раунд гри.



Геймер використав монітор аеропорту, аби погратися/ фото oregonlive

На жаль, охоронці були непохитні: у проханні йому відмовили.