У США чоловік використав монітор аеропорту для гри на приставці: курйозне фото
Інцидент трапився в аеропорту Портленда. Пасажир, вочевидь, очікував на свій рейс і йому стало нудно. Аби трохи розважитись, хлопець втнув таке: підключив свою приставку до одного з моніторів аеропорту та сів грати комп’ютерну гру.
Монітор, за яким вирішив погратися американець, зазвичай показував карту аеропорту. Про кумедний випадок пише Kotaku.
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Чоловік грався на приставці PS4 у гру Apex Legend. Коли до нього підійшли співробітники безпеки і попросили відключити свою приставку та припинити використовувати майно аеропорту, геймер лише ввічливо запитав у них, чи може він спочатку закінчити раунд гри.
Геймер використав монітор аеропорту, аби погратися/ фото oregonlive
На жаль, охоронці були непохитні: у проханні йому відмовили.