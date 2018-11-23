У США Чорна п'ятниця завершилась стріляниною: 1 людина загинула, 2 поранених

В американському місті Гувер на розпродажі до Чорної п'ятниці в торговому центрі сталася стрілянина. Там між двома хлопцями стався конфлікт, в ході якого один із них дістав пістолет та почав стріляти.

Про це інформує The Washingtom Post.

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Поліція миттєво зреагувала на стрілянину. Чоловік, який її влаштував, від дій правоохоронців загинув на місці. Проте, перед тим, як поліція знешкодила нападника, він встиг декілька разів вистрілити та поранити двох людей: чволовіка, з яким посварився та 12-річну дівчинку.

Першого потерпілого доправили до лікарні у важкому стані, дитина із вогнепальними пораненнями теж госпіталізували. Медики оцінюють її стан як задовільний.

Правоохоронці зазначають, що стрільцю був 21 рік, він уродженець міста Хаейтаун.