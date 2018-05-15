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У США дали жорстку оцінку діям Суркова у переговорному процесі щодо України

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Владислав Сурков
Владислав Сурков / Getty images

У міжнародній організації Penn Biden Center констатують, що помічник Путіна Владислав Сурков, який був делегований на переговори щодо українського питання, цей процес просто імітував.

Таку оцінку озвучив старший директор Penn Biden Center, колишній помічник глави Пентагону Майкл Карпентер, пише "Укрінформ".

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За словами експерта, взагалі не варто говорити про те, що помічник Путіна "був уповноважений на якісь поступки".

Сурков ніколи не мав можливості вказувати ФСБ чи ГРУ, як діяти на місцях на Донбасі, тому він здебільшого просто робив вигляд ведення переговорів,
– зазначив аналітик.

Водночас у Penn Biden Center констатують, що невідомо, на які наслідки слід очікувати після виходу Владислава Суркова з процесу переговорів щодо України з боку РФ.

Раніше росЗМІ з посиланням на джерела повідомило, що після інавгурації Путіна 7 травня він може усунути Владислава Суркова з переговорів з помічником державного секретаря США Куртом Волкером.

До слова, в ці дні спеціальний представник Держдепу США Курт Волкер перебуває з візитом в Україні.

Теги: Новини України Новини політики Новини США Курт Волкер Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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