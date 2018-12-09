У США дві черниці вкрали зі школи півмільйона доларів і протринькали їх у казино

В американському штаті Каліфорнія напередодні звільнення з католицької школи Святого Якова дві черниці вкрали звідти 500 тисяч доларів. Частину награбованого вони спустили в казино.

Про це пише видання Daily Breeze.

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Під час проведення аудиту у школі виявили нестачу значної суми. З'ясувалось, що півмільйона доларів вкрала колишня директорка школи, сестра Маргарет Крепер, яка пропрацювала у закладі 28 років, та екс-викладачка, сестра Лана Чанг.

Аби довести провину недобросовісної директорки, яку нещодавно провели на пенсію, адміністрація школи найняла незалежного фінансового експерта. Той і виявив рахунок, куди черниці виводили кошти.



Черниць пообіцяли суворо покарати

Сестра Маргарет Крепер у скоєному зізналась і розповіла, що гроші витрачала зокрема на казино. Також вона підтвердила, що її спільницею була сестра Лана Чанг.

Як не дивно, та проти черниць висувати звинувачення представники архиєпархії не будуть, бо орден сестер Святого Якова, до якого належали зловмисниці, поверне школі викрадену суму. Але сестер пообіцяли суворо покарати. Як саме – не зазначили.