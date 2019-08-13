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      У США екс-юрист Обами постане перед судом: брехав про роботу на український уряд

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      У США судитимуть Грегорі Крейга, який допомагав Януковичу
      У США судитимуть Грегорі Крейга, який допомагав Януковичу / independent.co.uk

      Колишній юрист Білого дому часів президентства Барака Обами Грегорі Крейг постане перед судом США. Його звинувачують у наданні неправдивої інформації посадовцям Мін'юсту США щодо його співпраці з Полом Манафортом на користь уряду України.

      Справа Крейга стала результатом розслідування втручання Росії у вибори США, проведеного спецпрокурором Робертом Мюллером, повідомляє "Голос Америки".

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      Прокуратура США висунула низку обвинувачень у порушенні правил здійснення лобістської діяльності. Зокрема, американський закон вимагає відповідної реєстрації від осіб, які проводять діяльність в політичних колах США на користь іноземних установ.

      Основним епізодом справи є передача Крейгом кореспонденту видання The New York Times Девіду Сенгеру звіту юристів щодо України. Мовиться про звіт, підготовлений юристами Skadden Arps, який стосувався переслідування колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко з боку уряду Януковича і представляв дії тогочасного президента України у позитивному світлі.

      Сам Грегорі Крейг не визнає своєї провини. Його юристи вказують, що політик не був частиною плану роботи зі ЗМІ.

      Натомість прокурор вказав на досудових слуханнях на схвальний відгук Манафорта на дії Крейга. Після передачі звіту журналістові, Манафорт написав Крейгу: "Люди в Києві дуже щасливі. Ви – саме та людина".

      Що відомо про справу Тимошенко та участь у ній Skadden Arps?Справа щодо газового договору Юлії Тимошенко з Росією 2009 року є найбільш резонансною. 11 жовтня 2011 року політикиня була засуджена на 7 років. При цьому навіть МЗС Росії наголошувало, що усі газові угоди 2009 року укладалися в суворій відповідності з національним законодавством двох держав.

      Блок Юлії Тимошенко та інші опозиційні партії вважають цю справу політичним переслідуванням "лідера опозиції". Офіційні представники країн Заходу заявили, що вирок Тимошенко є несправедливим та політично вмотивованим.

      У цей час юристи американської фірми Skadden Arps підготували схвальний звіт щодо дій уряду Миколи Азарова та українських правоохоронних органів.

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      Теги: Новини політики Віктор Янукович Новини США Пол Манафорт "Чорна бухгалтерія" Партії регіонів
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