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      У США хочуть покарати Росію за знущання з релігійних громад у Криму й на Донбасі

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      У Конгрес США внесли законопроєкт, де мовиться про релігійну нетерпимість у РФ / Ілюстративне фото (Bloomberg)

      Росія порушує міжнародні зобов'язання щодо поваги й захисту релігійних свобод на тимчасово окупованих українських землях. Про це мовиться у законопроєкті, внесеному до Конгресу США. Документ передбачає покарання для Російської Федерації.

      Депутати Джо Вілсон і Емануель Клівер внесли до Конгресу США законопроєкт про підтримку свободи віросповідання на території України. Документ опубліковано на офіційному сайті американського парламенту.

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      У ньому мовиться про покарання РФ за релігійні переслідування на тимчасово окупованій частині території України. Адже російська влада порушує міжнародне гуманітарне право і зобов'язання поважати й захищати релігійні свободи.

      Понад 5 років Російська Федерація незаконно утримує в окупації Крим і частину Донбасу з допомогою збройних формувань, якими вона ж і керує. Службовці й найманці Кремля викрадають, заарештовують і катують людей в цих регіонах за їх віросповідання,
      – написано в законопроєкті.

      Конгресмени вважають, що російські посадовці відповідальні за релігійні переслідування. Тож і повинні, власне, за це відповідати перед законом.

      На жаль, конкретного механізму притягнення Росії до відповідальності у законопроєкті конгресмени не передбачили.

      Окуповані
      Окуповані Росією території Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Новини України Окуповані території Релігія
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