У США і Японії з'явилося прозоре пиво

Японський бренд Suntory випустив прозоре безалкогольне пиво All-Free All-Time, яке зовні виглядає як звичайна вода.

Рецептуру напою наразі тримають в секреті. У рекламі говориться, що таке пиво можна без побоювання вживати на роботі, а також воно не містить калорій, йдеться у виданні Timeout.

Читайте також: Bud і Jim Beam випустять пиво зі смаком віскі



Прозоре пиво "Suntory"

А в США представили класичний IPA, який значно прозорішою своїх звичайних побратимів.



Прозоре пиво "Suntory"

Пиво, яке отримало назву Any IPA, має смако-ароматичні характеристики IPA в стилі Нової Англії, але при цьому виглядає майже прозорим.

Новим сортом пивоварні вирішили кинути виклик haze-напрямку і довести, що сильно охмелене пиво не обов'язково має бути каламутним і матовим.