У США iPad-робот отримав атестат замість учениці
Американська учениця Сінтія Петтуей не змогла прийти на вручення атестату про закінчення школи через хворобу, проте замість дівчини документ отримав робот.
Про це повідомляє ubergizmo.
Читайте також: Робот дуже правдоподібно демонструє емоції: відео
Синтія була неймовірно засмучена, коли потрапила до лікарні напередодні випускного. Вона старанно вчилася і з нетерпінням чекала важливої події, тому після госпіталізації дівчина була вкрай пригнічена. Ця історія зворушила керівництво шкільного округу Mobile County Public School System, так що Синтії запропонували альтернативний спосіб участі в урочистостях.
Вона дуже багато працювала, щоб потрапити на цю подію, але в підсумку була спустошена. Отже, коли ми представили Синтії цю ідею, то треба було трохи часу, щоб переконати її. І хоча дівчина не могла бути присутньою на випуску фізично, вона могла бути там дистанційно. У підсумку вона потрапила на захід і була вкрай схвильована цим,
– розповіла співробітниця Mobile County Public School System Стефані Меддокс.
Спеціально для Синтії компанія Double Robotics побудувала робота, керованого за допомогою iPad. В результаті студентці все ж вдалося приміряти на себе мантію випускниці і отримати атестат про закінчення старшої школи.
Вручення атестату iPad-роботу – дивіться відео