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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

У США iPad-робот отримав атестат замість учениці

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Кадр з фільму
Кадр з фільму "Теорія Великого вибуху" / Скріншот з відео

Американська учениця Сінтія Петтуей не змогла прийти на вручення атестату про закінчення школи через хворобу, проте замість дівчини документ отримав робот.

Про це повідомляє ubergizmo.

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Синтія була неймовірно засмучена, коли потрапила до лікарні напередодні випускного. Вона старанно вчилася і з нетерпінням чекала важливої ​​події, тому після госпіталізації дівчина була вкрай пригнічена. Ця історія зворушила керівництво шкільного округу Mobile County Public School System, так що Синтії запропонували альтернативний спосіб участі в урочистостях.

Вона дуже багато працювала, щоб потрапити на цю подію, але в підсумку була спустошена. Отже, коли ми представили Синтії цю ідею, то треба було трохи часу, щоб переконати її. І хоча дівчина не могла бути присутньою на випуску фізично, вона могла бути там дистанційно. У підсумку вона потрапила на захід і була вкрай схвильована цим,
– розповіла співробітниця Mobile County Public School System Стефані Меддокс.

Спеціально для Синтії компанія Double Robotics побудувала робота, керованого за допомогою iPad. В результаті студентці все ж вдалося приміряти на себе мантію випускниці і отримати атестат про закінчення старшої школи.

Вручення атестату iPad-роботу – дивіться відео

Теги: Новини США Техно Штучний інтелект робототехніка iPad
Джерело: 24 Канал
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