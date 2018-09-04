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У США масові страйки через низькі зарплати: поліція заарештувала 75 осіб

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У США страйкували співробітники готелю
У США страйкували співробітники готелю / Фото з відкритих джерел

В американському місті Сан-Франциско співробітники місцевих готелів страйкують із вимогою підвищення заробітної плати. Поліція заарештували 75 осіб "через непокору владі".

Про це інформує NBC і Associated Press.

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Інформаційне агентство з посиланням на профспілкову організацію Unite Here повідомляє, що у протестах взяли участь 900 осіб. За даними телеканалу, до заходів долучилися 500 співробітників готелю Marriot.

Мітингарі перекрили рух на одній із центральних вулиць міста. За даними видань, правоохоронці заарештували 75 осіб "через непокору владі".

У компанії Marriott International заявляють, що тривають переговори з профспілкою Unite Here з конфліктних ситуацій. Представники компанії наголосили, що першочерговим завданням для них є люди.

Ми також поважаємо право профспілки висловити свою думку,
– мовиться у повідомленні.

Профспілкова організація наголошує, що без трудових договорів працюють 8 тисяч співробітників 50-ти готелів із Сан-Франциско та шести північноамериканських міст. Деяким з них, аби прогодувати сім'ї, доводиться працювати на кількох роботах.

Співробітники готелю стверджують, що їхній роботодавець платить занадто мало при зростаючій вартості життя. Вони планують проголосувати про проведення страйку.

Нагадаємо, нещодавно працівники ірландського лоукостера Ryanair провели наймасштабніший за всю історію авіакомпанії страйк. Скасовано 400 рейсів, 250 із них – у Німеччині.

Теги: Новини США Гроші
Джерело: 24 Канал
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