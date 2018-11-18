У США на авіашоу розбився військовий літак: фото з місця катастрофи

У суботу, 17 листопада, в американському місті Фредеріксбург (штат Вірджинія) розбився військовий літак. Внаслідок авіакатастрофи загинули 2 людей.

Про це повідомляє Fox 7 austin.

Під час авіашоу винищувач часів Другої світової війни P-51 Mustang впав на автостоянку. Жертвами аварії стали люди, які перебували на борту літака.

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Один із загиблих був ветераном, сповістив представник Національного музею Тихоокеанської війни.

The @NTSB is investigating a plane crash in #Fredericksburg, #Texas. The @PacWarMuseum was having their November WWII Pacific Combat Program show at the time of the plane crash. Two #veterans were onboard the vintage airplane. Photos: Glenn Kropat https://t.co/oCoFuGgINj pic.twitter.com/4J9FjrJnXl — FOX 7 Austin (@fox7austin) 18 ноября 2018 г.

A plane crashed inside an apartment complex parking lot in Fredericksburg at around 3 p.m. Two possible fatalities, and the site is still being investigated. More info. to follow. pic.twitter.com/5fgMB8ERPI — Erika Vela (@evela_news) 17 ноября 2018 г.

2 dead after vintage World War II fighter plane crashes in Fredericksburg, Texas: https://t.co/1hjErJB6is pic.twitter.com/N4SIsEyMsT — CBSDFW (@CBSDFW) 18 ноября 2018 г.

Two fatalities have been confirmed in today’s plane crash in Fredericksburg. The names are being withheld pending notification of next of kin. The plane was a P-51 and privately owned. The investigation will continue by authorities. pic.twitter.com/3CBfV6f1MO — Erika Vela (@evela_news) 18 ноября 2018 г.