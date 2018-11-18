У США на авіашоу розбився військовий літак: фото з місця катастрофи
У суботу, 17 листопада, в американському місті Фредеріксбург (штат Вірджинія) розбився військовий літак. Внаслідок авіакатастрофи загинули 2 людей.
Про це повідомляє Fox 7 austin.
Під час авіашоу винищувач часів Другої світової війни P-51 Mustang впав на автостоянку. Жертвами аварії стали люди, які перебували на борту літака.
Читайте також: У небі над Канадою зіштовхнулися два літаки
Один із загиблих був ветераном, сповістив представник Національного музею Тихоокеанської війни.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі