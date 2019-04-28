У США на дорогу звалився будівельний кран: чотири людини загинули

В американському місті Сіетл обвалився будівельний кран і впав на проїжджу частину дороги. Під завалом опинилося кілька авто. Внаслідок інциденту загинули щонайменше четверо людей.

Пожежний департамент Сіетла на своїй сторінці у Twitter повідомив про те, що п'ять автівок опинилися під завалами крану. Зазначається, що ще три людини отримали поранення та травми, їх було доправлено до лікарні.

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У місцевій поліції пізніше повідомили, що під завалами булознайденого ще одного постраждалого чоловіка, який перебував у шостій автівці. Йому надали медичну допомогу на місці інциденту.

The incident at Fairview Ave N and involved a crane that fell into traffic. 5 cars were crushed. There are a total of 4 fatalities, and 3 injured patients that have been transferred to the hospital. pic.twitter.com/HM3PBZ5Udt — Seattle Fire Dept. (@SeattleFire) 27 квітня 2019 р.

Серед загиблих 3 чоловіки та 1 жінка. Двоє з них перебували у крані під час падіння, інші двоє були у автомобілях, які опинилися під завалами.

Зазначається, що наразі повне та ретельне розслідування причин виходу з ладу крана проводиться Департаментом праці та промисловості штату Вашингтон.

BREAKING: Several dead after crane that was working on google building falls and crushes cars in Seattle pic.twitter.com/ZQMSlS54OG — LIVE Breaking News (@NewsBreaking) 27 квітня 2019 р.

Свідки інциденту повідомили, що кран в ході падіння розламався навпіл.

Це було жахливо. Дув дуже сильний вітер. Кран висотою, може, вісім або дев'ять поверхів, розламався навпіл. Його частина завалилась на будівлю, а інша половина впала на дорогу, перекривши обидві смуги руху,

– зазначила очевидиця Естер Нельсон.

Повідомляється також про серйозні пошкодження будівлі на яку впала інша частина крану.