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      У США на виборах переміг небіжчик, який за життя був власником публічних будинків

      505 Читать новость на русском
      Кандидатуру Деніса Хофа не зняли навіть після смерті
      Кандидатуру Деніса Хофа не зняли навіть після смерті / nytimes.com

      Якщо в Україні президентом можна стати навіть із кримінальним минулим, то США пішли далі. Там на виборах до парламенту штату Невада переміг покійник та ще й зі скандальною репутацією.

      Про це повідомляє The New York Times.

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      Його звали Деніс Хоф, він був власником публічних будинків та учасником реаліті-шоу для дорослих.

      Так вийшло, що помер чоловік за місяць до голосування, але з виборів його не зняли, бо вже надрукували бюлетені.

      У підсумку він набрав 68% голосів. І хтозна, чи жартували виборці, чи їм дійсно припав до душі опальний кандидат.

      Нагадаємо, 6 листопада американці обрали новий склад Конгресу. Так, уперше за останні 8 років представникам Демократичної партії вдалось здобути більшість у Палаті представників. Водночас однопартійці Дональда Трампа – республіканці – зберегли контроль у Сенаті.

      Додамо, що до Конгресу цього разу пройшла рекордна кількість жінок, а на посадах губернаторів перемогу здобули республіканці – 27 з 50. Що цікаво, двоє губернаторів, які здобули перемогу на виборах у США, мають українське коріння.

      Теги: Новини політики Новини США
      Джерело: 24 Канал
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