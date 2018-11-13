У США на виборах переміг небіжчик, який за життя був власником публічних будинків
Якщо в Україні президентом можна стати навіть із кримінальним минулим, то США пішли далі. Там на виборах до парламенту штату Невада переміг покійник та ще й зі скандальною репутацією.
Про це повідомляє The New York Times.
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Його звали Деніс Хоф, він був власником публічних будинків та учасником реаліті-шоу для дорослих.
Так вийшло, що помер чоловік за місяць до голосування, але з виборів його не зняли, бо вже надрукували бюлетені.
У підсумку він набрав 68% голосів. І хтозна, чи жартували виборці, чи їм дійсно припав до душі опальний кандидат.
Нагадаємо, 6 листопада американці обрали новий склад Конгресу. Так, уперше за останні 8 років представникам Демократичної партії вдалось здобути більшість у Палаті представників. Водночас однопартійці Дональда Трампа – республіканці – зберегли контроль у Сенаті.
Додамо, що до Конгресу цього разу пройшла рекордна кількість жінок, а на посадах губернаторів перемогу здобули республіканці – 27 з 50. Що цікаво, двоє губернаторів, які здобули перемогу на виборах у США, мають українське коріння.