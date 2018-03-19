У США на військову субмарину поставили геймпад від XBOX 360

На атомний підводний човен ВМФ США встановили контролер від ігрової консолі. Військові кажуть, що за допомогою контролера легше і дешевше керувати перископом.

Про це повідомили в USA TODAY.

Colorado BB-45 – це новий атомний підводний човен військово-морського флоту США. Вона і стала першою, на яку встановили нестандартне обладнання: для керування перикскопом використовується геймпад від XBOX 360. Крім того, звичного для розуміння перископу на субмарині також немає.

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Замість нього використовуються камери, що обертаються на 360 градусів, а зображення виводиться на монітори.

Раніше, для керування камерами, використовували маніпулятор за 38 тисяч доларів, який військові обізвали "важким і незграбним". Новий контролер, ціною всього в 30 доларів, вони опанували за декілька хвилин. Ідея встановити таке обладнання належить компанії-розробнику Lockheed Martin. Colorado BB-45 – перша,але не остання така субмарина, адже військові оголосили про намір обладнати такими геймпадами всі підводні човни класу "Віргінія".