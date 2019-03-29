У США назвали розмір допомоги українській армії за роки російської агресії: цифра

Від початку російської агресії в Україні, з 2014 року, США виділили на підтримку українській армії понад 1,3 мільярда доларів. Ці кошти пішли на укріплення обороноздатності та покращення взаємодії із НАТО.

Окрім того, Сполучені Штати, як і раніше, висловлюють повну підтримку суверенітету і територіальній цілісності України. Про це в коментарі російським "Известиям" розповів прес-секретар Пентагону Ерік Пахон.

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Наша політика в питанні майбутнього розширення НАТО полягає в тому, що двері відкриті. Ми вітаємо прагнення України до членства в НАТО і рішуче підтримуємо право цієї країни вільно обирати своє майбутнє і політичний курс без зовнішнього втручання. Від 2014 року Сполучені Штати виділили понад 1,3 мільярда доларів у галузі безпеки для зміцнення обороноздатності українських сил,

– пояснив він.

Водночас, Пахон додав, що вирішення "кримського територіального питання" залишається важливим фактором для вступу України до НАТО. Окрім того, у росЗМІ додають, що Пахон наголосив: до вирішення таких територіальних проблем України і Грузії повноцінна інтеграція цих країн в НАТО неможлива.

Зі свого боку, зазначимо, що вказана сума допомоги є дещо заниженою, насправді США виділили значно більше коштів на допомогу Україні у боротьбі з агресором. Зокрема, мовиться про екіпірування, нелетальну і летальну зброю, військову техніку, військово-польовий госпіталь тощо.



Допомога США за час війни на Донбасі

Додамо також, що у проекті бюджету США на 2019 рік передбачено надання Україні 250 мільйонів доларів для посилення оборони.



Скільки грошей виділяли США на підтримку української армії за час російської агресії