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      У США назвали розмір допомоги українській армії за роки російської агресії: цифра

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      Будівля Пентагону
      Будівля Пентагону / фото з відкритих джерел

      Від початку російської агресії в Україні, з 2014 року, США виділили на підтримку українській армії понад 1,3 мільярда доларів. Ці кошти пішли на укріплення обороноздатності та покращення взаємодії із НАТО.

      Окрім того, Сполучені Штати, як і раніше, висловлюють повну підтримку суверенітету і територіальній цілісності України. Про це в коментарі російським "Известиям" розповів прес-секретар Пентагону Ерік Пахон.

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      Наша політика в питанні майбутнього розширення НАТО полягає в тому, що двері відкриті. Ми вітаємо прагнення України до членства в НАТО і рішуче підтримуємо право цієї країни вільно обирати своє майбутнє і політичний курс без зовнішнього втручання. Від 2014 року Сполучені Штати виділили понад 1,3 мільярда доларів у галузі безпеки для зміцнення обороноздатності українських сил,
      – пояснив він.

      Водночас, Пахон додав, що вирішення "кримського територіального питання" залишається важливим фактором для вступу України до НАТО. Окрім того, у росЗМІ додають, що Пахон наголосив: до вирішення таких територіальних проблем України і Грузії повноцінна інтеграція цих країн в НАТО неможлива.

      Зі свого боку, зазначимо, що вказана сума допомоги є дещо заниженою, насправді США виділили значно більше коштів на допомогу Україні у боротьбі з агресором. Зокрема, мовиться про екіпірування, нелетальну і летальну зброю, військову техніку, військово-польовий госпіталь тощо.

      США гроші українська армія
      Допомога США за час війни на Донбасі

      Додамо також, що у проекті бюджету США на 2019 рік передбачено надання Україні 250 мільйонів доларів для посилення оборони.

      США гроші допомога ЗСУ війна на Донбасі гроші
      Скільки грошей виділяли США на підтримку української армії за час російської агресії

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України Гроші Новини США Війна на Донбасі Україна – Росія Анексія Криму Пентагон
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