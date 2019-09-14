14:07
14 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дед Пиня присів на стакан. Сім'янин Кадиров
      Вєсті Кремля
      21:42, 13 вересня
      Вєсті.UA: Непокараний Дубінський і "забанена" Геращенко. Зелені кнопкодави
      Вєсті.UA
      20:47, 13 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, 13 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА

      У США назвали умови, за яких на Донбасі можуть відбутися місцеві вибори

      1599 Читать новость на русском
      Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор
      Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор / ua.usembassy.gov

      Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що місцеві вибори на окупованому Донбасі можуть відбутися тільки після того, як РФ виведе свої війська.

      Вільям Тейлор під час конференції YES у коментарі 24 каналу зазначив, що для того, щоб відбулися вибори на Донбасі потрібна безпека.

      Читайте також: Пристайко пояснив свої слова про вибори на окупованому Донбасі

      Поки Росія є на Донбасі, то неможливо забезпечити безпеку для кампаній та людей, які збираються голосувати,
      – наголосив Тейлор.

      Тимчасовий повірений у справах США в Україні сказав і про ЗМІ, які повинні мати можливість приїхати під час виборів. Вільям Тейлор нагадав про так званий "референдум" в анесованому Криму.

      Ми вже бачили, як виглядає "безпека" під російською окупацією. Це було під прицілом зброї. Не так мають виглядати місцеві вибори на Донбасі,
      – додав Тейлор.

      Лише після того, як на Донбасі буде забезпечено безпеку, можна провести місцеві вибори. "Ми завжди підтримуємо вибори", – сказав представник США.

      Володимир Зеленський заявляв, що місцеві вибори мають відбутися на окупованому Донбасі, адже це територія України. При цьому, вони мають проходити лише після виведення російських військ і за українським законодавством.

      Важливо: Макрон і Меркель будуть вмовляти Зеленського поступитися Путіну, – Кучма

      Що вже казали у Зеленського про місцеві вибори?Згідно з Конституцією України, вони відбуваються раз на п’ять років. Відповідно чергові вибори заплановані на жовтень 2020 року. Однак не все так просто.

      Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що в команді Зеленського розглядають питання про дострокові вибори до органів місцевого самоврядування, аби "повністю змінити систему влади". Водночас, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков думає, що місцеві вибори відбудуться у 2020 році. Але все залежатиме від місцевих органів влади.

      Голова Офісу Президента Андрій Богдан відзначив, що місцеві вибори в Україні будуть проведені у короткі строки. Проте, для цього необхідно прийняти відповідний закон.

      Попри це, чимало експертів прогнозують, що нова влада захоче провести місцеві вибори достроково – ще до кінця 2019 року.

      blog_ava
      Українці скаржаться на масовий збій у роботі "Приватбанку": система запрацювала
      сьогодні
      4210
      Автор: Анастасія Зазуляк, Марія Писаренко
      Теги: Новини України Новини політики Місцеві вибори 2020 Новини США Війна на Донбасі Анексія Криму Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Марш за тварин: Супрун пояснила, чому це важливо
      сьогодні , 12:00 Марш за тварин: Супрун пояснила, чому це важливо
      Блог Соцмережі 418
      Главный враг живет за океаном, или Как в СССР учили ненавидеть Америку
      сьогодні , 08:40 Главный враг живет за океаном, или Как в СССР учили ненавидеть Америку
      Максим Мирович 879
      Не змогли прочитати емейл: судді не прийняли вагомий доказ Абромавичуса проти Кононенка
      сьогодні , 07:40 Не змогли прочитати емейл: судді не прийняли вагомий доказ Абромавичуса проти Кононенка
      Ірина Шиба 1068
      Обмін полоненими зривався кілька разів, – ексклюзивне інтерв'ю з адвокатом Полозовим
      сьогодні , 07:01 Обмін полоненими зривався кілька разів, – ексклюзивне інтерв'ю з адвокатом Полозовим
      Наталя Боднар 2529
      Пропаганды войны среди детей, экологический скандал и новый список по обмену: новости Крымнаша
      13 вересня , 22:00 Пропаганды войны среди детей, экологический скандал и новый список по обмену: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 522
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук