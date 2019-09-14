У США назвали умови, за яких на Донбасі можуть відбутися місцеві вибори

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що місцеві вибори на окупованому Донбасі можуть відбутися тільки після того, як РФ виведе свої війська.

Вільям Тейлор під час конференції YES у коментарі 24 каналу зазначив, що для того, щоб відбулися вибори на Донбасі потрібна безпека.

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Поки Росія є на Донбасі, то неможливо забезпечити безпеку для кампаній та людей, які збираються голосувати,

– наголосив Тейлор.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні сказав і про ЗМІ, які повинні мати можливість приїхати під час виборів. Вільям Тейлор нагадав про так званий "референдум" в анесованому Криму.

Ми вже бачили, як виглядає "безпека" під російською окупацією. Це було під прицілом зброї. Не так мають виглядати місцеві вибори на Донбасі,

– додав Тейлор.

Лише після того, як на Донбасі буде забезпечено безпеку, можна провести місцеві вибори. "Ми завжди підтримуємо вибори", – сказав представник США.

Володимир Зеленський заявляв, що місцеві вибори мають відбутися на окупованому Донбасі, адже це територія України. При цьому, вони мають проходити лише після виведення російських військ і за українським законодавством.

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Що вже казали у Зеленського про місцеві вибори?Згідно з Конституцією України, вони відбуваються раз на п’ять років. Відповідно чергові вибори заплановані на жовтень 2020 року. Однак не все так просто.



Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що в команді Зеленського розглядають питання про дострокові вибори до органів місцевого самоврядування, аби "повністю змінити систему влади". Водночас, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков думає, що місцеві вибори відбудуться у 2020 році. Але все залежатиме від місцевих органів влади.



Голова Офісу Президента Андрій Богдан відзначив, що місцеві вибори в Україні будуть проведені у короткі строки. Проте, для цього необхідно прийняти відповідний закон.



Попри це, чимало експертів прогнозують, що нова влада захоче провести місцеві вибори достроково – ще до кінця 2019 року.