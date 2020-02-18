23:02
18 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Двійники Путіна хочуть змагатися з Рівзами. Геніальна схема Рогозіна
      Вєсті Кремля
      22:02, сьогодні
      Вєсті.UA: Послання миру від Януковича. Політичний вертеп Авакова
      Вєсті.UA
      20:14, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ

      У США не вірять, що цього року на Донбасі будуть вибори

      27 Читать новость на русском
      Волкер: Намагання швидко провести вибори в умовах окупації ще ні до чого доброго не призводили / ukraina.ru

      Колишній спецпредставник Держдепу США в Україні Курт Волкер заявив, що не вірить, буцімто у 2020 на окупованих частинах Донбасу пройдуть місцеві вибори. Мовляв, неможливо провести демократичні вибори, коли цю територію контролюють Росія і бойовики.

      Оскільки дуже сумнівно, що вони віддадуть контроль, то й не буде можливості, щоб провести вибори, заявив Курт Волкер в інтерв'ю "Європейській правді".

      Цікаво: Розведення сил на Донбасі показує світові, що росіяни не прагнуть миру, – Волкер

      Якщо ви порівняєте тональність нинішньої і попередньої української влади щодо Донбасу, то зараз дійсно більше відкритості, більше ентузіазму щодо можливості проведення виборів,
      – підкреслив ексспецпредставник Держдепу.

      За його словами, це може бути спровоковано тим, що нинішня українська влада вже продемонструвала, що вміє дуже впевнено перемагати на виборах.

      "Втім жодного разу у жодних переговорах я не чув, щоби хтось бодай розглядав можливість провести вибори, доки територія лишається під російською окупацією", – наголосив Курт Волкер.

      Він також зауважив, що війна на Донбасі – не перший схожий конфлікт у світі. За його словами, наприклад, у Боснії намагання швидко провести вибори ні до чого доброго не довели.

      Що відомо про можливі вибори на Донбасі?Під час свого виступу на Мюнхенській конференції Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська влада має намір у жовтні 2020 року провести вибори на усій території України, зокрема на окупованому Донбасі.

      Втім, як наголосив президент, зробити це без елементарних безпечних і політичних умов, порушуючи Конституцію України та міжнародні стандарти демократичних виборів, неможливо.

      Бій під Золотим: загинув 22-річний військовий Максим Хітайлов
      сьогодні
      20999
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Курт Волкер Окуповані території Новини США Місцеві вибори 2020 Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:45 Головні новини 18 лютого: атака бойовиків на Донбасі, роковини розстрілів на Євромайдані
      Емал Набі 57
      сьогодні , 22:20 Шості роковини розстрілів на Майдані: не маємо права забути!
      Уляна Супрун 85
      17 лютого , 18:25 Вбудовані касетні (cassette) електрокаміни: особливості, види, відмінність
      614
      сьогодні , 10:07 Для нас на першому місці Батьківщина – інтерв'ю із Kozak System
      Рузана Ємельянова 684
      сьогодні , 19:00 Чи стане коронавірус спусковим гачком кризи?
      Ігор Гуменний 997
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук