У США не вірять, що цього року на Донбасі будуть вибори

Колишній спецпредставник Держдепу США в Україні Курт Волкер заявив, що не вірить, буцімто у 2020 на окупованих частинах Донбасу пройдуть місцеві вибори. Мовляв, неможливо провести демократичні вибори, коли цю територію контролюють Росія і бойовики.

Оскільки дуже сумнівно, що вони віддадуть контроль, то й не буде можливості, щоб провести вибори, заявив Курт Волкер в інтерв'ю "Європейській правді".

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Якщо ви порівняєте тональність нинішньої і попередньої української влади щодо Донбасу, то зараз дійсно більше відкритості, більше ентузіазму щодо можливості проведення виборів,

– підкреслив ексспецпредставник Держдепу.

За його словами, це може бути спровоковано тим, що нинішня українська влада вже продемонструвала, що вміє дуже впевнено перемагати на виборах.

"Втім жодного разу у жодних переговорах я не чув, щоби хтось бодай розглядав можливість провести вибори, доки територія лишається під російською окупацією", – наголосив Курт Волкер.

Він також зауважив, що війна на Донбасі – не перший схожий конфлікт у світі. За його словами, наприклад, у Боснії намагання швидко провести вибори ні до чого доброго не довели.

Що відомо про можливі вибори на Донбасі?Під час свого виступу на Мюнхенській конференції Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська влада має намір у жовтні 2020 року провести вибори на усій території України, зокрема на окупованому Донбасі.



Втім, як наголосив президент, зробити це без елементарних безпечних і політичних умов, порушуючи Конституцію України та міжнародні стандарти демократичних виборів, неможливо.