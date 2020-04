НЛО у прицілі винищувачів: відео, які підірвали мережу, в США офіційно визнали справжніми

Відеозаписи перехоплення американськими ВПС невпізнаних літаючих об'єктів з'явилися у мережі давніше, однак 27 квітня Пентагон офіційно визнав їх справжніми та правдивими. У записах – НЛО у прицілі винищувачів.

Пентагон офіційно визнав правдивими відеозаписи перехоплення військовими літаками США невизначених літаючих обʼєктів – НЛО. Ба більше, розмістив ці відеозаписи на сайті ВМС.

Як зазначили у Пентагоні, раніше три відеоролики про НЛО вже побували у відкритому доступі – через "несанкціоновану публікацію у 2007 та 2017 роках". Але правдивість цих відео підтвердили у ВМС США.

НЛО, відзняте американськими військовими у 2004 та 2015 роках: дивіться відео

В основі відео, до слова, – запис електрооптичної прицільної системи винищувача F/A-18 Super Hornet. Пілот упіймав обʼєкт у приціл та з подивом обговорював побачене з колегою. Де саме відбулася фіксація НЛО – невідомо.

Що означають позначки у прицілі винищувача: дивіться відео

Додамо, що першими опублікували відео активісти дослідницької групи To The Stars Academy of Arts & Science, співзасновником якої є колишній вокаліст Blink-182 Том ДеЛонг.

Вони вважають, що на відео саме НЛО позаземного походження, бо зафіксовані літаючі об'єкти не мають крил і газового шлейфа, які властиві земним технологіям.