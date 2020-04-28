06:01
28 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      НЛО у прицілі винищувачів: відео, які підірвали мережу, в США офіційно визнали справжніми

      -
      НЛО зафіксували на відео: У США офіційно визнали факти перехоплення
      У США визнали, що американські ВПС зафіксували НЛО / Скриншот з відео

      Відеозаписи перехоплення американськими ВПС невпізнаних літаючих об'єктів з'явилися у мережі давніше, однак 27 квітня Пентагон офіційно визнав їх справжніми та правдивими. У записах – НЛО у прицілі винищувачів.

      Пентагон офіційно визнав правдивими відеозаписи перехоплення військовими літаками США невизначених літаючих обʼєктів – НЛО. Ба більше, розмістив ці відеозаписи на сайті ВМС.

      До теми У небі над Києвом зафіксували 17 неопізнаних об'єктів: відео

      Як зазначили у Пентагоні, раніше три відеоролики про НЛО вже побували у відкритому доступі – через "несанкціоновану публікацію у 2007 та 2017 роках". Але правдивість цих відео підтвердили у ВМС США.

      НЛО, відзняте американськими військовими у 2004 та 2015 роках: дивіться відео

      В основі відео, до слова, – запис електрооптичної прицільної системи винищувача F/A-18 Super Hornet. Пілот упіймав обʼєкт у приціл та з подивом обговорював побачене з колегою. Де саме відбулася фіксація НЛО – невідомо.

      Що означають позначки у прицілі винищувача: дивіться відео

      Додамо, що першими опублікували відео активісти дослідницької групи To The Stars Academy of Arts & Science, співзасновником якої є колишній вокаліст Blink-182 Том ДеЛонг.

      Вони вважають, що на відео саме НЛО позаземного походження, бо зафіксовані літаючі об'єкти не мають крил і газового шлейфа, які властиві земним технологіям.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Космос Новини Техно Техно Новини США
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Війна проти НАБУ: як і чому Коломойський атакує відомство
      27 квітня , 22:37 Війна проти НАБУ: як і чому Коломойський атакує відомство
      Сергій Лещенко
      Ікони з Путіним і Ко: як Росія стукає на дні своєї деградації?
      27 квітня , 22:00 Ікони з Путіним і Ко: як Росія стукає на дні своєї деградації?
      Віталій Портников