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      У США переконані, що Україна стоїть на передовій боротьби за світовий порядок

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      Україна бореться не лише за себе, а й за інші народи, – Крег Снайдер
      Україна бореться не лише за себе, а й за інші народи, – Крег Снайдер / Getty images

      Народ України вже неодноразово опинявся на передовій історії. Те ж саме відбувається і сьогодні – Україна потрапила у ситуацію, коли бореться не лише за себе, а й за принцип самовизначення інших народів.

      Про таку особливість українців розповів голова Ради з питань світових справ Філадельфії Крег Снайдер. На спільній зустрічі із українським президентом американець вручив гаранту відзнаку "Міжнародний державний діяч" від імені власної організації. Також Снайдер розповів, що злочинам проти України у світі приділяють замало уваги, передає "Укрінформ".

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      Україна була жертвою геноциду, Голодомору 1930-х, коли радянська держава у Москві цілеспрямовано заморила голодом мільйони людей. Жахливий злочин проти людяності, якому приділили так мало уваги у світі – і тоді, і навіть зараз,
      – наголосив американець.

      За його словами, після завершення радянського періоду Україна обрала демократичний шлях, а в останні роки взагалі стала державою, яка зазнала відкритого нападу, першої зовнішньої агресії у Європі після Другої світової війни.

      "Ми часто повторювали: "Ніколи знову", – і ось ми й опинилися там, де ми є. Правильніше, Україна опинилася. У ситуації, коли вона бореться не лише за себе, а й за принцип самовизначення народів. Ми всі знаємо, що світовий порядок, який утворився після Другої світової війни і символом якого є й наша організація, сьогодні переживає часи великих потрясінь. Дехто вважає, що, взагалі, він доживає останній час. На передовій цих сейсмічних сучасних подій опинився народ України", – додав Снайдер.

      Зазначимо, що під час засідання Генеральної асамблеї ООН президент Порошенко у своєму виступі сказав, що подальша ескалація агресивних дій Росії щодо України до рівня повномасштабної війни вже не є нереальною через концентрацію біля українського кордону великого угруповання ЗС РФ. За його словами, озброєне угрупування росіян на кордоні є наступальною ударною групою.

      Що таке Рада світових справ Філадельфії? Це – приватна, некомерційна, неурядова освітня організація, що займається інформуванням та залученням людей різного віку до питань національного та міжнародного значення. Рада, зокрема, надає своїм членам можливість доступу до впливових фігур на світовій арені. Проводячи свою місію за межами Філадельфії, Рада випускає національний громадський телевізійний серіал «Вся істина» із внуком 34-го президента США, американським письменником і професором Девідом Ейзенхауером.

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      Теги: Новини політики Новини США Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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