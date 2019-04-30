У США переможець лотереї не забрав виграш у два мільйони доларів

Житель штату Техас, США, зірвав джекпот у лотереї і прострочив терміни виплати виграшу.

Телеканал CNN повідомив, що невідома особа придбала квиток QuickPick 27 жовтня в університетському місті Колледж–Стейшн.

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У ньому збіглися п'ять з шести виграшних номерів, що означало виграш в два мільйони доларів. Однак переможець так і не зв'язався з організаторами і залишився без виграшу.

За словами представників Техаської лотерейної комісії, останнім терміном отримання призу був четвер, 25 квітня. За правилами гри, виграш можна забрати і пізніше, якщо щасливчик знаходиться на військовій службі. Однак невідомо, чи відповідає той, хто придбав квиток, цій категорії, чи ні.

За правилами, якщо виграш не виплачено – гроші йдуть на різноманітні програми з розвитку штату.

У комісії додали, що інший учасник лотереї заявив про свій виграш в один мільйон доларів всього за кілька годин до закінчення встановлених термінів.