У США під час польоту вибухнув двигун у літака Boeing 737: є постраждалі (фото та відео)

У Філадельфії здійснив екстерну посадку літак Boeing-737-700 авіакомпанії Southwest Airlines. У літака, який здійснював рейс з Нью-Йорка до Далласа, у повітрі вибухнув двигун. Через це було пошкоджено один з ілюмінаторів, який важко травмував пасажирку.

Як повідомляє FoxNews, жінка отримала травму голови, коли її мало не затягнуло у створений отвір внаслідок пошкодження ілюмінатора. Зараз вона перебуває у критичному стані.

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Ще 9 осіб отримали поранення.

Пілот був змушений запросити вимушену посадку у найближчому аеропорту. Загалом на борту було 143 пасажири та 5 членів екіпажу.

За попередньою версією, внаслідок вибуху двигуна уламки потрапили в ілюмінатор і пробили його.