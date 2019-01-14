У США підірвали арену, де виступала команда НБА: відео

У Мілуокі підірвали "Бредлі-центр" (Bradley Center), у якому протягом 30 років виступала команда НБА "Мілуокі Бакс".

Арену відкрили у 1988 році. Її місткість на матчах НБА становила майже 19 тисяч глядачів. Однак перед початко сезону 2018-2019 команда переїхала у нове приміщення – Fiserv Forum. Відтак "Бредлі-центр" вирішили знести. Однак що саме буде збудовано на його місці – поки невідомо.

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Відео вибуху у "Бредлі-центр"

Підірвали дах "Бредлі-центр" у неділю, 13 грудня, зранку. Вибухові речовини зруйнували дах центру та чашу для сидіння, що полегшило працівників для видалення сміття.

Відео знищення "Бредлі-центру"