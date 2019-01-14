У США підірвали арену, де виступала команда НБА: відео
У Мілуокі підірвали "Бредлі-центр" (Bradley Center), у якому протягом 30 років виступала команда НБА "Мілуокі Бакс".
Арену відкрили у 1988 році. Її місткість на матчах НБА становила майже 19 тисяч глядачів. Однак перед початко сезону 2018-2019 команда переїхала у нове приміщення – Fiserv Forum. Відтак "Бредлі-центр" вирішили знести. Однак що саме буде збудовано на його місці – поки невідомо.
Читайте також: Момент за участі українця Михайлюка потрапив у топ-10 ігрового дня НБА: відео
Відео вибуху у "Бредлі-центр"
Підірвали дах "Бредлі-центр" у неділю, 13 грудня, зранку. Вибухові речовини зруйнували дах центру та чашу для сидіння, що полегшило працівників для видалення сміття.
Відео знищення "Бредлі-центру"
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня 2018 , 06:44
Сьогодні святкує 50-річний ювілей громадянин Світу Дієго Марадона30 жовтня 2010 , 11:44
"Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО10 вересня 2011 , 21:56
Затримано хуліганів, через яких зупинили матч "Україна - Македонія"13 жовтня 2014 , 21:02
Тернопіль, Черкаси, Запоріжжя і Полтава мають шанс прийняти матчі єврокубків19 травня 2015 , 18:51