У США пілот скерував літак у власний будинок, де перебувала його сім'я: є жертви

У Сполучених Штатах Америки у місті Пейсон пілот влетів на легкомоторному літаку у власний будинок. В цей час там перебували його дружина і дитина.

Про це повідомляє Новое время з посиланням на американський телеканал ABC News.

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За інформацією телеканалу жінка та дитина не постраждали. У результаті аварії пілот загинув. Ним виявився 47-річний Дуейн Юд. Зазначається, що чоловік проживав у цьому будинку разом з дружиною та дитиною.

Жінка часто скаржилася правоохоронцям на випадки насильства з боку чоловіка. Минулої неділі чоловік під час розпивання алкогольних напоїв напав на свою дружину, після чого свідки викликали поліцію. Він був заарештований, а пізніше вийшов під заставу. Невідовзі Юд відправився до аеропорту Форк-Спрінгвілл, сів у літак, а потім навмисно врізався у свій будинок.