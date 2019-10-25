У США планують відновити торговельні привілеї для України
Адміністрація президента Сполучених Штатів планує відновити низку припинених раніше торговельних привілеїв для України вже до кінця жовтня.
Про це повідомило видання The Washington Post пригадавши, що в кінці серпня представник США на торговельних переговорах Роберт Лайтхайзер відкликав свою рекомендацію відновити низку торгових привілеїв щодо України.
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Зробив він це після того, як тоді ще радник з національної безпеки Джон Болтон, попередив Лайтхайзера, що президент Трамп, ймовірно, відкине будь-які дій, що пішли б на користь уряду в Києві.
Його рішення про надання торгових привілеїв відкликали незадовго до того, як воно повинно було лягти на стіл Трампа. Болтон звернувся до Лайтхайзера, щоб заблокувати його,
– повідомило джерело видання.
Разом з цим тоді Білий дім призупинив виділення Україні військової безпекової допомоги на суму в 391 мільйон доларів.
Вдруге Лайтхайзер направив необхідні документи в Білий дім на початку жовтня, майже через два місяці після відкликання своїх рекомендацій. Однак він відкликав їх знову 17 жовтня на тлі скандалу навколо телефонної розмови Трампа й українського президента Володимира Зеленського.
Тепер же вашингтонська адміністрація планує у цьому місяці все ж надати Україні ці торговельні привілеї.