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      У США планують відновити торговельні привілеї для України

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      Білий дім
      Білий дім / Wikipedia

      Адміністрація президента Сполучених Штатів планує відновити низку припинених раніше торговельних привілеїв для України вже до кінця жовтня.

      Про це повідомило видання The Washington Post пригадавши, що в кінці серпня представник США на торговельних переговорах Роберт Лайтхайзер відкликав свою рекомендацію відновити низку торгових привілеїв щодо України.

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      Зробив він це після того, як тоді ще радник з національної безпеки Джон Болтон, попередив Лайтхайзера, що президент Трамп, ймовірно, відкине будь-які дій, що пішли б на користь уряду в Києві.

      Його рішення про надання торгових привілеїв відкликали незадовго до того, як воно повинно було лягти на стіл Трампа. Болтон звернувся до Лайтхайзера, щоб заблокувати його,
      – повідомило джерело видання.

      Разом з цим тоді Білий дім призупинив виділення Україні військової безпекової допомоги на суму в 391 мільйон доларів.

      Вдруге Лайтхайзер направив необхідні документи в Білий дім на початку жовтня, майже через два місяці після відкликання своїх рекомендацій. Однак він відкликав їх знову 17 жовтня на тлі скандалу навколо телефонної розмови Трампа й українського президента Володимира Зеленського.

      Тепер же вашингтонська адміністрація планує у цьому місяці все ж надати Україні ці торговельні привілеї.

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      Теги: Новини України Новини США Дональд Трамп
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