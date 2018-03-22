У США побудували екзотичну концертну залу в печері: видовищні фото та відео

В американському штаті Теннессі розмістили концертну залу прямо в печері, аби віднайти ідеальне звучання.

Про це пише New York Post.

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Натхненник проекту Тодд Майо розповів, що ідея створити незвичайний концертний майданчик з'явилась у нього ще 10 років тому, коли він побував на екскурсії в печерах з родиною.

Печери є духовними, особливими місцями, тому коли ви поєднуєте це природне диво печери з музикою, отримуєте щось особливе,

– впевнений Майо.

У печері облаштували зручні кріслі, бар, а саме приміщення прикрасили гігантською люстрою розміром 5 на 3 метри, яка 30 років тому прикрашала один з ньо-йоркських театрів.

Концертна печера у Теннессі

Музиканти, які там уже виступали, стверджують, що вони точно не знають, чого чекати від звуку у печері.

Відео "печерного концерту"

Додамо, що незабаром у Тенесіі з'явиться ще одна печера з концертною залою всередині. Адже, за словами Майо, це успішний проект, який приваблює безліч поціновувачів музики навіть далеко за межами США.