У США побудували екзотичну концертну залу в печері: видовищні фото та відео
В американському штаті Теннессі розмістили концертну залу прямо в печері, аби віднайти ідеальне звучання.
Про це пише New York Post.
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Натхненник проекту Тодд Майо розповів, що ідея створити незвичайний концертний майданчик з'явилась у нього ще 10 років тому, коли він побував на екскурсії в печерах з родиною.
Печери є духовними, особливими місцями, тому коли ви поєднуєте це природне диво печери з музикою, отримуєте щось особливе,
– впевнений Майо.
У печері облаштували зручні кріслі, бар, а саме приміщення прикрасили гігантською люстрою розміром 5 на 3 метри, яка 30 років тому прикрашала один з ньо-йоркських театрів.
Концертна печера у Теннессі
Музиканти, які там уже виступали, стверджують, що вони точно не знають, чого чекати від звуку у печері.
Відео "печерного концерту"
Додамо, що незабаром у Тенесіі з'явиться ще одна печера з концертною залою всередині. Адже, за словами Майо, це успішний проект, який приваблює безліч поціновувачів музики навіть далеко за межами США.