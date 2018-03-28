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У США подали перший позов на Facebook через витік даних

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Витік інформа facebook
Витік інформа facebook / Фото з вільних джерел

У Федеральний суд штату Каліфорнія (США) надійшов перший позов проти Facebook. Про це повідомляє Reuters.

Про це повідомляє Reuters.

Так, позивачі звинувачують компанію в порушенні конфіденційності персональних даних, які могли бути використані для політичної реклами.

Читайте також: Влада США почала розслідування проти Facebook через витік даних користувачів

Крім того, за словами заявників, їх позов претендує на статус колективного позову від імені всіх постраждалих користувачів. Позивачі зажадали від компанії відшкодування збитків, не вказавши понесений збиток.

Нагадаємо, скандал навколо компанії розгорівся 17 березня після розслідування The New York Times і The Guardian, які встановили, що професор психології Кембриджського університету Олександр Коган через створений ним додаток "This is your digital life" на платформі соцмережі, який повинен був складати психологічний портрет користувача, передав дані про користувачів Facebook третім особам, у тому числі компанії Cambridge Analytica. Передбачається, що ці дані могли бути використані в ході виборчої кампанії в США в 2016 році.

Після цього Facebook виявилася під вогнем критики, акції компанії за підсумками торгів 19 березня впали в ціні на 7%. Історія також спричинила за собою зниження котирувань паперів технологічних компаній по всьому світу. Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг відреагував на величезний скандал навколо Facebook та зазначив, що компанія несе відповідальність за захист даних користувачів. І якщо вона не може цього зробити, значить – не заслуговує на те, щоб надавати послуги користувачам.

Що відомо про скандал із витоком приватних даних із Facebook? Нещодавно стало відомо про витік даних із приватних профілів у Facebook. Жертвами стали близько 50 мільйонів сторінок. Доступ до цих даних отримала приватна компанія з аналізу даних Cambridge Analytica (CA). Це стало можливим завдяки додатку thisismydigitallife, який у 2014 році створив Олександр Коган, професор Кембриджського університету Великобританії. Додаток пропонував сотням тисяч юзерів пройти психологічний тест. Окрім результатів тестування, користувачі також дозволяли обробляти дані про своїх друзів із соцмережі. Так було зібрано відомості із близько 50 мільйонів профілів. Цю інформацію у Когана і викупила Cambridge Analytica, яка працювала над президентською кампанією Дональда Трампа під час виборів у 2016 році.

Теги: Новини політики Новини США Facebook Інтернет
Джерело: 24 Канал
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