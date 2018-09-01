У США поліцейські вбили зірку серіалу "Швидка допомога" Ванессу Маркес: деталі

Акторку Ванессу Маркес, яка зіграла одну з ролей у серіалі "Швидка допомога", застрелили у Каліфорнії. Зробили це американські правоохоронці.

У Каліфорнії вбили акторку Ванессу Маркес. Сталось це у четвер, 30 серпня, в одному з житлових кварталів міста Пасадена, що в окрузі Лос-Анджелес. На час смерті акторці було 49 років.

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Як повідомляє Los Angeles Times, до правоохоронців поступило повідомлення від друга Ванесси Маркес, який був стурбований її станом психологічного здоров'я. Жінка зчинила галас у своєму будинку через нервовий зрив.

Після прибуття патрульних Ванесса Маркес почала погрожувати очевидцям. Упродовж 1,5 години психолог намагався переконати акторку прийняти допомогу медиків, однак вона не погоджувалась на це. Раптово жінка схопила пневматичний пістолет і направила на поліцейського. Правоохоронці, які сприйняли зброю, як справжню, відкрили вогонь. Внаслідок отриманих травм Ванесса Маркес померла дорогою до шпиталю.

Я думаю, це показує, що ви ніколи не знаєте, що відбувається з сусідами за закритими дверима,

– зазначив один з очевидців.

До слова, 49-річна Ванесса Маркес страждала на психічні захворювання. З невідомих причин у день смерті акторка мала нервовий зрив, з яким не змогла самотужки впоратись.

Ванесса Маркес зіграла роль медсестри у популярному серіалі "Швидка допомога", остання серія якого вийшла у 2009 році. Також акторка знімалась у телепроекті "Інтервенція", фільмах "За кров платять кров'ю", "Під підозрою", "Двадцять доларів" та серіалі "Малкольм та Едді".