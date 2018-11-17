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      Верблюд опинився у полоні снігового шторму у США: промовисте відео

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      У США на засніженій трасі помітили верблюда: з'явилося відео
      У США на засніженій трасі помітили верблюда: з'явилося відео / Скріншот відео

      У Сполучених Штатах потерпають від снігової стихії не лише люди, а і тварини, навіть такі екзотичні, як верблюди. Відео з одним із ссавців, що стоїть на узбіччі дороги у засніженій Пенсильванії зараз набирає неабияку популярність у мережі.

      Як з’ясувалося, через снігопад на дорозі утворилася затори, жертвою яких, зокрема, і стала ця теплолюбна тварина, відтак її прив’язали на узбіччі дороги до машини, передає ТСН.

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      За інформацією журналістів, верблюда, якого звуть Ейнштейн, везли на захід до Центру мистецтв у штаті Пенсильванія, але у зв’язку із ситуацією, що скалася, його вирішили повернути назад до зоопарку.

      А витягнув тварину на вулицю водій фургона – зробив він так, аби Ейнштейна швидше помітили поліцейські та забрали в тепліше місце.

      Зрештою верблюд все ж доїхав до свого дому, наразі з ним усе гаразд.

      У США на засніженій дорозі помітили верблюда: дивіться відео 

      Нагадаємо, 16 листопада Схід США вразив потужний сніговий шторм. Унаслідок стихії щонайменше 8 людей загинули, також сталися численні ДТП і велика кількість населення країни залишилась без електрики.

      Теги: Стихійні лиха світ тварин Новини США
      Джерело: 24 Канал
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