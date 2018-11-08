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      У США позбавили акредитації журналіста за хамську поведінку на прес-конференції Трампа

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      У США позбавили акредитації журналіста за хамську поведінку на прес-конференції Трампа
      У США позбавили акредитації журналіста за хамську поведінку на прес-конференції Трампа / Ракурс

      Після прес-конференції Дональда Трампа Білий дім вирішив скасувати акредитацію журналіста CNN Джима Акоста, який зухвало поводився – не давав задавати питання іншим журналістам, а потім ще й штовхнув прес-секретарку президента США.

      Про це у соцмережі написала прес-секретар Дональда Трампа Сара Сандерс.

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      За словами Сари Сандерс, у середу, 7 листопада, під час прес-конференції Трампа журналіст CNN Джим Акост не давав іншим журналістам ставити запитання та застосував фізичну сили до неї, коли вона намагалась забрати у нього мікрофон", – написала Сара Сандерс.

      Вона заявила, що така поведінка – це жахливий приклад нехтування всіма, в тому числі молодими жінками, які працюють у цій адміністрації.

      Прес-секретарка також запевнила, що Білий дім вітає гострі запитання у свій бік, але не залишить без уваги таку поведінку журналіста CNN Джима Акосту.

      Така поведінка абсолютно неприйнятна. Крім того, він абсолютно не поважає колег-репортерів, адже не дає їм можливості задавати питання. В результаті цього інциденту Білий дім призупиняє акредитацію журналіста. Ми не будемо терпіти невідповідну поведінку, чітко описану в цьому відео,
      – дописала Сандерс.

       

      Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США журналісти
      Джерело: 24 канал
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