У США презентували провокативну колекцію купальників з блискучого скотчу: 18+

Модні тренди дедалі частіше приголомшують громадськість. Так, бренд Black Tape Project представив колекцію купальників, зроблених зі скотчу.

Сонячне Маямі на кілька днів опинилось в епіцентрі дизайнерської лихоманки. Все тому, що в місті відбувається щорічний Тиждень пляжної моди – Miami Swim Week, на якому вже встигли приголомшити американців.

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Провокативний бренд Black Tape Project, який неодноразово закликав жінок не соромитись свого тіла та не зважати, до якої вагової категорії вони належать, показав нову колекцію пляжних образів. Відтак дизайнери створили універсальні купальники без розмірної сітки. Пляжне вбрання розробили зі звичайного монтажного скотчу.

Допис, поширений Art & Tape Fashion (@blacktapeproject) 28 Лип 2018 р. о 8:33 PDT

Допис, поширений Art & Tape Fashion (@blacktapeproject) 25 Лип 2018 р. о 12:46 PDT

Вперше такий купальник створив художник Джоель Альварес у 2008 році. Однак успіху пляжне вбрання не мало. Через 10 років після появи незвичної новинки дизайнер удосконалив своє творіння та представив його у новій колекції. За його словами такий сміливий look вже носять модниці на пляжах Маямі. Однак краще він підходить для фотосесій і танцівниць в нічних клубах.

Під час показу Джоель Альварес показав, як він створює незвичне вбрання. Творчий процес вразив не тільки глядачів, але й користувачів мережі.

Допис, поширений Art & Tape Fashion (@blacktapeproject) 20 Лип 2018 р. о 7:45 PDT

Допис, поширений Art & Tape Fashion (@blacktapeproject) 23 Лип 2018 р. о 10:16 PDT

Допис, поширений Art & Tape Fashion (@blacktapeproject) 16 Лип 2018 р. о 9:21 PDT

Допис, поширений Art & Tape Fashion (@blacktapeproject) 7 Лип 2018 р. о 6:43 PDT

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Допис, поширений Art & Tape Fashion (@blacktapeproject) 27 Чер 2018 р. о 12:18 PDT

Допис, поширений Art & Tape Fashion (@blacktapeproject) 12 Чер 2018 р. о 1:49 PDT