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У США продовжили заборону на в'їзд американців до КНДР: відомо чому

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Громадянам США не рекомендують ще щонайменше рік відвідувати КНДР
Громадянам США не рекомендують ще щонайменше рік відвідувати КНДР / фото з відкритих джерел

Влада США до 31 серпня 2019 року продовжила заборону на в'їзд своїх громадян до Північної Кореї. Попри численні зустрічі представників обох сторін та спад напруги у відносинах між країнами, у США вважають, що перебування у КНДР може нести пряму загрозу американцям.

Про це інформує "Голос Америки".

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Безпека громадян США за кордоном – один із наших найбільших пріоритетів. Попередження стосовно поїздок в КНДР залишається в силі. Держдепартамент наполегливо рекомендує громадянам США утриматись від поїздок до Північної Кореї,
– заявив держсекретар Майк Помпео.

Зазначається, що попередження, продовжене до 31 серпня наступного року, надійшло на тлі тривалих переговорів про денуклеаріазцію Північної Кореї, які останнім часом зайшли у глухий кут.

Додамо, що останнім часом лідер США Дональд Трамп не задоволений подальшим ходом переговорів із Північною Кореєю. Він навіть відмінив візит Помпео до КНДР, який мав відбутися 27 серпня.

Як пояснили у Держдепартаменті, відповідно до американського законодавства, США можуть вводити обмеження на поїздки для американських громадян на підставі будь-якої із трьох умов: США перебуває у стані війни з цією країною, в регіоні йдуть бойові дії, або існує "безпосередня загроза здоров'ю або фізичній безпеці громадян США у певному районі".

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп КНДР Майк Помпео
Джерело: 24 Канал
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