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      У США релігійні батьки "лікували" смертельно хвору дитину молитвами

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      Мерайю Уолтон "лікували" молитвами
      Мерайю Уолтон "лікували" молитвами / independent.co.uk

      У США в штаті Айдахо батьки, які відносять себе до мормонів, "лікували" смертельно хвору доньку молитвами, що ускладнило стан дівчини.

      Про це повідомляє "Independent".

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      Дівчині поставили діагноз порок серця. Але це була не звичайна хвороба, а її особлива форма, при якій дівчинці потрібно було зробити операцію ще в ранньому віці. Інакше в дорослому житті проблеми з серцем будуть набагато серйозніші.


      Жінки, які належать мормонів-фундаменталістів

      Її батьки знали про хворобу, але нічого не робили, щоб вилікувати доньку. Їхня віра забороняє будь-яке оперативне втручання в тіло людини. Замість цього батьки "лікували" дитини молитвами, травами і марними обрядами. Звичайно, це на хворобу ніяк не вплинуло.

      Коли дівчина стала повнолітньою, відразу почала своє лікування, але медики змогли лише полегшити її стан. Разом зі своїми старшими братами вона вирішила подати до суду на батьків. Однак в штаті Айдахо закон дозволяв батькам відмовитися від лікування дітей з релігійних міркувань. тому притягнути до відповідальності їх не вдалося.

      Нині серце дівчини працює все гірше, вона прикута до лікарняного ліжка. Її серце і легені вже не можуть насичувати кров необхідним киснем, за них це роблять апарати. 

      Хто такі Мормони?Це члени християнської церкви Святих Останнього Дня. Мормонізм визначає людині особливе місце у всесвіті. За переконаннями мормонів людина має необмежені можливості. Для діяльності церкви мормони застосовують принцип десятини, тобто всі вони віддають 1/10 частину своїх доходів або заробітку. Члени церкви займаються і місіонерською діяльністю, але за свої гроші. 

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Релігія Здоров'я Діти Серцево-судинні захворювання
      Джерело: 24 Канал
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