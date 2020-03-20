У США різко зросла кількість хворих на коронавірус: померли вже більше 200 осіб

Covid-2019 ще минулого тижня зафіксували у всіх 50 штатах Америки. За добу 19 березня кількість хворих зросла на три тисячі осіб.

З 13 березня в Сполучених штатах введений режим надзвичайного стану. Однак, кількість хворих невпинно зростає, про що свідчать дані з онлайн-карти Університету Джона Гопкінса.

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Кількість хворих перевищила 13 з половиною тисяч, хоча ще 19 березня сягала 10 тисяч. Від коронавірусу в Америці померли уже 200 осіб. Найбільшу смертність спостерігають у штаті Вашингтон та Нью-Йорк. В останньому, до речі, надзвичайну ситуацію оголосили найраніше в державі.



Кількість захворювань станом на 02:00 у світі / скриншот з сайту coronavirus.jhu.edu

Коронавірус у США: коротко