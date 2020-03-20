У США різко зросла кількість хворих на коронавірус: померли вже більше 200 осіб
Covid-2019 ще минулого тижня зафіксували у всіх 50 штатах Америки. За добу 19 березня кількість хворих зросла на три тисячі осіб.
З 13 березня в Сполучених штатах введений режим надзвичайного стану. Однак, кількість хворих невпинно зростає, про що свідчать дані з онлайн-карти Університету Джона Гопкінса.
Важлива заява Ситуація гірша, ніж очікувалося: Трамп звернувся до американців
Кількість хворих перевищила 13 з половиною тисяч, хоча ще 19 березня сягала 10 тисяч. Від коронавірусу в Америці померли уже 200 осіб. Найбільшу смертність спостерігають у штаті Вашингтон та Нью-Йорк. В останньому, до речі, надзвичайну ситуацію оголосили найраніше в державі.
Кількість захворювань станом на 02:00 у світі / скриншот з сайту coronavirus.jhu.edu
Коронавірус у США: коротко
- Спершу Дональд Трамп іронічно ставився до коронавірусу. Тривалий час він не вважав його проблемою, про що активно писав у своєму у твіттері.
- Однак після більшого поширення вірусу у світі, зокрема і в США, Трамп оголосив про те, що виділить на боротьбу із недугою додаткові кошти.
- Згодом у США підтвердили випадок зараження коронавірусом у відвідувача конференції Американського консервативного союзу. На цьому заході був присутній Трамп, а також низка інших посадовців. Один з конгресменів заразився коронавірусом. Тест Трампа на Covid-2019 виявився негативним.
- З 13 березня Сполучені Штати тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою, окрім Великої Британії. Однак, через чотири дні кордони були закриті і для Об'єднаного королівства.
- США та Канада закрили кордони між собою – за протяжністю це найдовші рубежі у світі.
- Дональд Трамп оголосив у США надзвичайний стан.
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