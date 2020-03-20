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      У США різко зросла кількість хворих на коронавірус: померли вже більше 200 осіб

      - Читать новость на русском
      У США різко зросла кількість хворих на коронавірус / GettyImages

      Covid-2019 ще минулого тижня зафіксували у всіх 50 штатах Америки. За добу 19 березня кількість хворих зросла на три тисячі осіб.

      З 13 березня в Сполучених штатах введений режим надзвичайного стану. Однак, кількість хворих невпинно зростає, про що свідчать дані з онлайн-карти Університету Джона Гопкінса.

      Важлива заява Ситуація гірша, ніж очікувалося: Трамп звернувся до американців

      Кількість хворих перевищила 13 з половиною тисяч, хоча ще 19 березня сягала 10 тисяч. Від коронавірусу в Америці померли уже 200 осіб. Найбільшу смертність спостерігають у штаті Вашингтон та Нью-Йорк. В останньому, до речі, надзвичайну ситуацію оголосили найраніше в державі.


      Кількість захворювань станом на 02:00 у світі / скриншот з сайту coronavirus.jhu.edu

      Коронавірус у США: коротко

      • Спершу Дональд Трамп іронічно ставився до коронавірусу. Тривалий час він не вважав його проблемою, про що активно писав у своєму у твіттері.
      • Однак після більшого поширення вірусу у світі, зокрема і в США, Трамп оголосив про те, що виділить на боротьбу із недугою додаткові кошти.
      • Згодом у США підтвердили випадок зараження коронавірусом у відвідувача конференції Американського консервативного союзу. На цьому заході був присутній Трамп, а також низка інших посадовців. Один з конгресменів заразився коронавірусом. Тест Трампа на Covid-2019 виявився негативним.
      • З 13 березня Сполучені Штати тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою, окрім Великої Британії. Однак, через чотири дні кордони були закриті і для Об'єднаного королівства. 
      • США та Канада закрили кордони між собою – за протяжністю це найдовші рубежі у світі.
      • Дональд Трамп оголосив у США надзвичайний стан.
      Порушення умов карантину: з 20 березня поліція посилить заходи
      19 березня
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Дональд Трамп Новини США
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