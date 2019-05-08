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      У США розповіли, що думають про зв'язок Зеленського з Коломойським

      53 Читать новость на русском
      Курт Волкер
      Курт Волкер / Укрінформ

      Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що важливо не те, з ким має зв'язки новообраний президент Володимир Зеленський, а які рішення він прийматиме.

      Волкер зауважив, що "не знає жодної демократичної країни, де у політиків не було б покровителів, спонсорів, прихильників, політичних партій", пише "Російська служба BBC".

      Читайте також: На інавгурацію Зеленського приїде делегація США найвищого рівня, – Волкер

      "Головним все одно залишається політик, кандидат, який в результаті обирається. Саме він приймає остаточні рішення. Ми побачимо, як це буде у випадку з паном Зеленським. Після інавгурації у нього будуть повноваження, нехай і обмежені, і ми подивимося, як він ними скористається", – прокоментував спецпредставник Держдепу. 

      На його думку, єдине, що треба у цій ситуації від інших держав, – підтримати український народ та президента, якого він обрав, у розвитку демократії в країні. 

      Волкер додав, що обрання Зеленського на пост глави України не стало для нього сюрпризом. Мовляв, Зеленський отримав значну підтримку від українців як перед першим, так і перед другим туром. І цей вибір треба поважати.

      Контекст. Володимиру Зеленському закидають, що на нього впливає колишній власник "Приватбанку" та олігарх Ігор Коломойський, який нині живе в Ізраїлі. Новообраний президент, у свою чергу, переконує, що їх пов'язують лише спільні бізнес-інтереси щодо "1+1" (медіахолдинг належить Коломойському, а студія "Квартал 95" реалізує на каналі свої проекти). У команді майбутнього президента України запевняють, що олігарх не має важелів впливу на майбутнього президента. Проте сам Коломойський зізнався, що допомагав обраному президенту України Володимиру Зеленському порадами – і продовжує це робити.


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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Ігор Коломойський Новини США Курт Волкер
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