У США розсекретили розмови Єльцина і Клінтона про призначення Путіна на пост президента

У США президентська бібліотека імені Білла Клінтона оприлюднила документи про російсько-американські відносини в 1990-х роках, серед яких стенограма розмови Бориса Єльцина і Білла Клінтона про висування кандидатури Володимира Путіна на пост президента Росії.

Згідно з документами, 8 вересня 1999 року Єльцин спілкувався телефоном з Клінтоном і повідомив, що вибрав наступником Володимира Путіна.

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Тодішній президент РФ заявив, що йому "знадобилося багато часу, щоб подумати, хто може стати президентом Росії в 2000 році".

За словами Єльцина, на Путіна він "наткнувся", після чого вивчив його "біографію, інтереси, знайомих".

Я зрозумів, що він тверда людина, яка добре обізнана в різних питаннях в сфері його відповідальності. У той же час він ретельний і сильний, дуже товариський і легко може налагодити хороші відносини і контакти зі своїми партнерами. Я впевнений, що ви вважатимете його дуже кваліфікованим партнером. Я глибоко переконаний, що в 2000 році він як кандидат отримає підтримку. Ми ведемо відповідну роботу,

– сказав тоді Єльцин.

Потім під час особистої зустрічі 19 листопада того ж року на питання Клінтона, хто переможе на виборах президента РФ, Єльцин відповів: "Путін, звичайно. Він буде моїм наступником. Він демократ і знає Захід".

За його словами, Путін "жорсткий, у нього є внутрішній стержень" і він "продовжить лінію Єльцина, орієнтовану на демократію і розширення контактів Росії".