У США розцвіли маки, які квітнуть лише раз на 10 років: видовищні фото із супутника
Поля та пагорби Південної Каліфорнії попомаранчевіли від неймовірної кількості маків, які нещодавно розквітли. Таке явище в американському штаті можна спостерігати навесні лише раз на 10 років.
Маки повністю вкрили каньйон Уокер, що розташувався за 80 кілометрів від Лос-Анджелеса. Така краса одразу привернула увагу багатьох туристів, які масово їдуть побачити красу на власні очі, пише The Business Insider.
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Через це владі сусіднього міста Ельсінор навіть довелося обмежити рух до каньйону на вихідних. Бо через значний потік людей утворювались довжелезні затори.
Вид на каньйон із супутника: дивіться фото
Джерело: 24 Канал
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