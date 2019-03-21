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      У США розцвіли маки, які квітнуть лише раз на 10 років: видовищні фото із супутника

      4189 Читать новость на русском
      Маки розцвіли на полях Південної Каліфорнії
      Маки розцвіли на полях Південної Каліфорнії / Instagram

      Поля та пагорби Південної Каліфорнії попомаранчевіли від неймовірної кількості маків, які нещодавно розквітли. Таке явище в американському штаті можна спостерігати навесні лише раз на 10 років.

      Маки повністю вкрили каньйон Уокер, що розташувався за 80 кілометрів від Лос-Анджелеса. Така краса одразу привернула увагу багатьох туристів, які масово їдуть побачити красу на власні очі, пише The Business Insider.

      Читайте також: Париж, який закохує: чарівні картини про життя французької столиці

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Mona (@monayuva)

      Через це владі сусіднього міста Ельсінор навіть довелося обмежити рух до каньйону на вихідних. Бо через значний потік людей утворювались довжелезні затори. 

      Вид на каньйон із супутника: дивіться фото

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений J E S S (@jess.wandering)

       

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      Теги: Новини США Екологія Подорожі
      Джерело: 24 Канал
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