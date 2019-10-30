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      У США схвалили санкції проти Туреччини через операцію в сирії та купівлю російських С-400

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      В Туреччині відреагували на санкції
      В Туреччині відреагували на санкції / 5.ua

      Відповідний пакет санкцій проти Туреччини був схвалений Палатою представників Конгресу США. В Туреччині вже відреагували на такий крок Сполучених Штатів.

      Причиною для прийняття санкцій стала військова операція Туреччини в Сирії "Джерело миру", а також покупка Анкарою російських зенітних ракетних систем С-400, повідомляє видання USA Today.

      Важливо: Ердоган погрожує новою операцією в Сирії, якщо курдські формування не покинуть схід країни

      Пакет санкцій має назву Protect Against Conflict by Turkey Act. Документ зобов'язує президента США Дональда Трампа ввести обмеження проти причетних до військової операції осіб, зокрема, глави міністерства національної оборони Хулуси Акара.

      У міністерстві закордонних справ Туреччини прокоментували схвалений Палатою представників Конгресу США пакет санкцій.

      У відомстві засудили рішення про введення обмежувальних заходів. Законопроєкт назвали таким, що суперечить "духу НАТО", а також досягнутої щодо Сирії угодою з американською адміністрацією.

      Крім того, Туреччина звернулася до США із закликом не погіршувати відносини двох країн, а також перестати "використовувати питання двосторонніх відносин для внутрішньополітичних цілей".

      Операція Туреччини проти курдів: основне

      • Туреччина пішла в наступ на курдів після того, як Трамп відкликав з Сирії американські війська. Відкликав попри те, що раніше курди разом з американцями протистояли бойовикам "Ісламської держави".
      • Війська Туреччини увійшли до Сирії та інтенсивно обстрілюють територію курдів. Ердоган не зважає на реакцію міжнародної спільноти та запевняв, що нізащо операцію не припинить.
      • Туреччина ж взяла за мету "очистити" територію північної Сирії на 32 кілометри вглиб від турецького кордону, щоб потім переселити туди сирійських біженців.
      blog_ava
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      29 жовтня
      1800
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Новини США Санкції Новини Туреччини Новини Росії Війна у Сирії
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