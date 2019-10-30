У США схвалили санкції проти Туреччини через операцію в сирії та купівлю російських С-400

Відповідний пакет санкцій проти Туреччини був схвалений Палатою представників Конгресу США. В Туреччині вже відреагували на такий крок Сполучених Штатів.

Причиною для прийняття санкцій стала військова операція Туреччини в Сирії "Джерело миру", а також покупка Анкарою російських зенітних ракетних систем С-400, повідомляє видання USA Today.

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Пакет санкцій має назву Protect Against Conflict by Turkey Act. Документ зобов'язує президента США Дональда Трампа ввести обмеження проти причетних до військової операції осіб, зокрема, глави міністерства національної оборони Хулуси Акара.

У міністерстві закордонних справ Туреччини прокоментували схвалений Палатою представників Конгресу США пакет санкцій.

У відомстві засудили рішення про введення обмежувальних заходів. Законопроєкт назвали таким, що суперечить "духу НАТО", а також досягнутої щодо Сирії угодою з американською адміністрацією.

Крім того, Туреччина звернулася до США із закликом не погіршувати відносини двох країн, а також перестати "використовувати питання двосторонніх відносин для внутрішньополітичних цілей".

Операція Туреччини проти курдів: основне

Туреччина пішла в наступ на курдів

Війська Туреччини увійшли до Сирії та інтенсивно обстрілюють територію курдів . Ердоган не зважає на реакцію міжнародної спільноти та запевняв, що нізащо операцію не припинить.

. Ердоган не зважає на реакцію міжнародної спільноти та запевняв, що нізащо операцію не припинить. Туреччина ж взяла за мету "очистити" територію північної Сирії на 32 кілометри вглиб від турецького кордону, щоб потім переселити туди сирійських біженців.