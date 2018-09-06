У США схвалили закон про запровадження санкцій про кібератаки

Палата представників Конгресу США ухвалила закон «Про кіберстримування та відповідні заходи». Про це повідомляється на сайті Конгресу. Це документ, зокрема, вимагає від президента формувати списки небезпечних у кіберпросторі діячів.

Відповідна інформація з’явилася на сайті американського законодавчого органу.

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Як зазначається у документі, Вашингтон повинен запроваджувати санкції проти осіб, закордонних держав чи організацій за кіберзлочини проти США.

На думку авторів законопроекту, такий захід зможе захистити вибори в країні та важливі об'єкти інфраструктуру від "спонсованної іноземними державами умисних кібератак", а також дасть основу стримування та реагування на кібератаки проти США в майбутньому.

Крім того, у документі мовиться, що таку норму ухвалено на фоні заяв директора нацрозвідки США про те, що "Росія, Китай, Іран і Північна Корея стануть найбільшими кіберзагрозами для Сполучених Штатів".

Також сказано про атаки шкідливим програмним забезпеченням, як, до прикладу, NotPetya і вірусом WannaCry, які було проведено Росією. Як вважають американські законодавці, ця атака стала найбільш руйнівною кібератакою в історії та змогла завдати збитків на мільярди доларів в Україні, Європі, Америці та Азії.

Водночас ініціатива передбачає, що президент має можливість відмовити у накладенні санкцій у кожному окремому випадку на термін не більш ніж року. Щоправда, повністю відмовитися від обмежень лідер США зможе лише, якщо у спеціальні комітети конгресу США буде направлено спеціальні листи, що підтвердять рішення не запроваджувати санкції у цьому разі через важливе значення для економіки чи національних інтересів країни.

Нагадаємо, нещодавно російські хакери Fancy Bear намагалися зламати електронне листування верховних помічників Вселенського Патріарха Варфоломія І, який вирішує чи надавати автономію Українській помісній автокефальній церкві.