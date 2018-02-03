У США собака повернувся до господарів через 10 років після свого зникнення

Сім'я Сьюрвелдс з американського штату Пенсильванія возз'єдналася зі своїм собакою Еббі, який зник 10 років тому. До цього часу члени сім'ї були впевнені, що більше ніколи не побачать свого улюбленця.

Про це повідомляє канал WCPO Cincinnati.

Зазначається, що на цьому тижні собака несподівано з'явився на порозі будинку місцевого жителя, який живе всього за 16 кілометрів від сімейства, яке втратило вихованця.

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Чоловік зв'язався з місцевим центром допомоги тваринам, які по мікрочіпу з'ясували, кому належить Еббі.

Собака повністю здоровий, і його господарі припустили, що всі ці роки за твариною хтось доглядав. При цьому собака пам'ятає ті команди, яким її навчили 10 років тому.

"Здається, ніби частина дитинства моїх дітей повернулася до мене, частина нашої родини знову з нами. Це дуже чудово", – поділилася враженнями Дебра Сьюрвелд.