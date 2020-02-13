У США собака врятував і приніс додому осиротіле ведмежа: зворушливі фото та відео

Домашній собака з округу Вашингтон, штат Вірджинія, приніс додому в зубах крихітне ведмежа. Найімовірніше, малюк став сиротою – пес врятував його від смерті.

Господарі швидко зателефонували рятувальникам, повідомляє ABC News. Собака, ймовірно, знайшла немовля по писку. У тварин дуже розвинені батьківські інстинкти, а тому він не міг кинути малюка вмирати.

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Співробітники Служби охорони рибних ресурсів і дикої природи США припустили, що малюк, найімовірніше, став сиротою. В іншому разі мама-ведмедиця нізащо не підпустила б до нього чужих.



Врятоване ведмежа/ Джерело: інстаграм-сторінка wildlifecenter_va

Офіцери забрали малюка в Центр дикої природи штату Вірджинія в місті Вейнсборо. Врятоване ведмежа – самець, якому було близько двох тижнів. Він абсолютно здоровий, важив трохи більше, ніж пів кіло і був трохи зневодненим.



Малятком опікуються рятувальники/Джерело: інстаграм-сторінка wildlifecenter_va

Його помістили в інкубатор і вирішили годувати з пляшечки.

Це не єдине врятоване ведмежа

Сусідкою ведмежати стала трохи старша ведмедиця – її 28 січня знайшли майже замерзлою на звалищі.

Обидва ведмедики стали найменшими представниками свого виду, які коли-небудь потрапляли в Центр дикої природи.



Ведмежаті близько 2 тижнів/Джерело: інстаграм-сторінка wildlifecenter_va

Дівчинці знайшли сім'ю 10 лютого – ветеринари поклали дитину поруч із входом у вольєр 100-кілограмової ведмедиці. Та її прихистила дівчинку і тепер виховує як власну дитину.

Наразі знайденому ведмежаті шукають сім'ю, але рятувальники запевняють – він у повній безпеці.

Відео із врятованим ведмежам: