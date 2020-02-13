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      У США собака врятував і приніс додому осиротіле ведмежа: зворушливі фото та відео

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      У США собака врятував від смерті ведмежа / Instagram-сторінка Wildlifecenter_va

      Домашній собака з округу Вашингтон, штат Вірджинія, приніс додому в зубах крихітне ведмежа. Найімовірніше, малюк став сиротою – пес врятував його від смерті.

      Господарі швидко зателефонували рятувальникам, повідомляє ABC News. Собака, ймовірно, знайшла немовля по писку. У тварин дуже розвинені батьківські інстинкти, а тому він не міг кинути малюка вмирати.

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      Співробітники Служби охорони рибних ресурсів і дикої природи США припустили, що малюк, найімовірніше, став сиротою. В іншому разі мама-ведмедиця нізащо не підпустила б до нього чужих.

      У США собака врятував ведмежа
      Врятоване ведмежа/ Джерело: інстаграм-сторінка wildlifecenter_va

      Офіцери забрали малюка в Центр дикої природи штату Вірджинія в місті Вейнсборо. Врятоване ведмежа – самець, якому було близько двох тижнів. Він абсолютно здоровий, важив трохи більше, ніж пів кіло і був трохи зневодненим.

      У США собака врятував ведмежа
      Малятком опікуються рятувальники/Джерело: інстаграм-сторінка wildlifecenter_va

      Його помістили в інкубатор і вирішили годувати з пляшечки.

      Це не єдине врятоване ведмежа

      Сусідкою ведмежати стала трохи старша ведмедиця – її 28 січня знайшли майже замерзлою на звалищі.

      Обидва ведмедики стали найменшими представниками свого виду, які коли-небудь потрапляли в Центр дикої природи.

      У США собака врятував ведмежа
      Ведмежаті близько 2 тижнів/Джерело: інстаграм-сторінка wildlifecenter_va

      Дівчинці знайшли сім'ю 10 лютого – ветеринари поклали дитину поруч із входом у вольєр 100-кілограмової ведмедиці. Та її прихистила дівчинку і тепер виховує як власну дитину.

      Наразі знайденому ведмежаті шукають сім'ю, але рятувальники запевняють – він у повній безпеці.

      Відео із врятованим ведмежам:

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      It’s raining at the Center today, but we couldn’t be happier. . . . We received word from DGIF that yesterday this little bear cub was successfully fostered out to a wild bear mom with three other young ones! . . . Grow up big and strong in the wild with your new family, little one! . . . This bear (patient #20-0084) was the second successful foster that we’ve had in 2020! The first was bear patient #20-0064. To read more about these cubs’ stories, visit our website! . . . #wildlife #blackbearsofinstagram #wildlifeconservation #conservationeducation #wildlifehospital #wildlifemedicine #blackbear

      Допис, поширений Wildlife Center of Virginia (@wildlifecenter_va)

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Світ тварин Новини США
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