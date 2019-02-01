У США створили "розумний" візок для покупок в супермаркеті: цікаві технології

Команда американського стартапу Caper створила "розумний" візок для покупок, який у майбутньому замінить каси в супермаркетах. Він сам визначить, що за товар до нього поклали, зважить його та розрахує клієнта.

Винахідники вбудували у візок камери, сенсори, ваги й окремий термінал.

Читайте також: В Чилі створили поліетиленові пакети, що розчиняються у воді

Перелік обраних продуктів разом із цінами покупець зможе бачити на сенсорному екрані. Тут же висвітлюватиметься інформація про актуальні знижки та акційні товари. Також є підказки, які продукти можуть доповнити ті, що вже є у кошику, і на яких полицях магазину вони лежать.



"Розумний" візок для покупок

У майбутньому вчені хочуть систему сканування штрих-кодів замінити на технологію розпізнавання продукту за зображенням, щоб уникнути випадків шахрайства з можливим переклеюванням маркувань.



Візок може сам розрахувати покупця



"Розумний" візок для покупок сам ідентифікує товар

Розумні візки уже активно тестують у супермаркетах Нью-Йорка.