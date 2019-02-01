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      У США створили "розумний" візок для покупок в супермаркеті: цікаві технології

      Інновації 3 Читать новость на русском

      Команда американського стартапу Caper створила "розумний" візок для покупок, який у майбутньому замінить каси в супермаркетах. Він сам визначить, що за товар до нього поклали, зважить його та розрахує клієнта.

      Винахідники вбудували у візок камери, сенсори, ваги й окремий термінал. 

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      Перелік обраних продуктів разом із цінами покупець зможе бачити на сенсорному екрані. Тут же висвітлюватиметься інформація про актуальні знижки та акційні товари. Також є підказки, які продукти можуть доповнити ті, що вже є у кошику, і на яких полицях магазину вони лежать.


      "Розумний" візок для покупок

      У майбутньому вчені хочуть систему сканування штрих-кодів замінити на технологію розпізнавання продукту за зображенням, щоб уникнути випадків шахрайства з можливим переклеюванням маркувань.

      візок для покупок
      Візок може сам розрахувати покупця

      візок для покупок
      "Розумний" візок для покупок сам ідентифікує товар

      Розумні візки уже активно тестують у супермаркетах Нью-Йорка.

      Теги: Наука
      Джерело: 24 канал
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