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      У США та ЄС відреагували на скасування націоналізації "Приватбанку"

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      Міжнародні партнери стежать за ситуацією з" Приватбанком"
      Міжнародні партнери стежать за ситуацією з" Приватбанком" / Фото з відкритих джерел

      Представництва США і Євросоюзу в Україні висловили підтримку уряду України та НБУ у питанні націоналізації "Приватбанку" і наголосили, що уважно стежитимуть за розвитком подій.

      Американські дипломати нагадали, що у 2016 році міжнародні партнери підтримали рішення українського уряду та НБУ про націоналізацію "Приватбанку", офіційну заяву представництва США опублікували на сайті відомства.

      Читайте також: Скасування націоналізації "Приватбанку": що відомо про суддів, які ухвалили рішення

      24 канал писав, що суд скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" 18 квітня за позовом його колишнього співвласника Ігоря Коломойського. Суд вирішив, що процедура виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави порушує норми законодавства. Усе тому, що відповідачі не довели в суді, що банк був неплатоспроможний на момент його націоналізації.

      Натомість у США націоналізацію вважають єдиним ефективним методом захисту вкладників банку, українського народу та бізнесу, а також стабільності фінансової системи.

      І хоча для цього необхідно було влити близько 160 мільярдів гривень коштів українських платників податків для відновлення платоспроможності банку, це забезпечило довгострокову життєздатність "Приватбанку", захистило гроші мільйонів українських громадян і зміцнило економічне здоров’я країни,
      – пишуть дипломати у зверненні. 

      Окрім того, посольство позитивно оцінило реформу корпоративного управління "Приватбанку" на чолі з незалежною наглядовою радою, а також трансформацію її бізнес-моделі.

      На думку американських дипломатів, це вже призвело до посилення ефективності та стабільності всієї банківської системи. Там наголошують, що продовжують підтримувати зусилля НБУ щодо реформування фінансового сектору України.

      У посольстві підкреслили, що міжнародні партнери України будуть уважно стежити за розвитком подій у цій сфері.

      Окрім того, на рішення щодо скасування націоналізації "Приватбанку" відреагувало також представництво Євросоюзу. Європейські дипломати долучилися до міжнародних партнерів, США та ЄБРР. 

      Європейський союз окремо підкреслює, що судовий розгляд у справі повинен у повній мірі використовувати висновки приватного агентства Kroll, яке на замовлення НБУ проводило аудит 10-річної роботи "Приватбанку".

      Зазначимо, агентство дійшло до висновку, що завдані Приватбанку збитки внаслідок шахрайських дій на користь екс-акціонерів Коломойського і Боголюбова сягають 5,5 мільярда доларів.

      Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?"Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.

      На сьогодні "Приватбанк" і держава вимагають від екс-власників банку додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть суперечки як у судах Україні, так і в закордонних судах.

      На початку квітня 2019 року Коломойський заявив, що не планує повертати собі "Приватбанк". Але від наміру повернути собі капітал у 2 мільярди доларів не відмовляється – після зміни влади в Україні очікує "справедливого суду".

      Президент України Петро Порошенко назвав рішення Окружного адмінсуду Києва щодо скасування націоналізації "Приватбанку" пов'язаною із президентськими виборами "авантюрою". Глава держави попередив про глобальні економічні наслідки для українців – не заперечив навіть можливсоті дефолту

      Що таке дефолт?Це стан у кредитних відносинах, коли позичальник не виплачує свої борги або платежі, порушує платіжні зобов'язання позичальника перед кредитором. Дефолтом також називають нездатність проводити своєчасні виплати за борговими зобов'язаннями або виконувати інші умови договору позики.

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      Теги: Новини України Новини політики Приватбанк Новини США Євросоюз НБУ
      Джерело: 24 канал
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