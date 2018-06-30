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У США у взутті чоловіка вибухнула відеокамера, якою він хотів знімати під спідницями

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У США у взутті чоловіка вибухнула відеокамера
У США у взутті чоловіка вибухнула відеокамера / Ілюстративне фото

У Сполучених Штатах Америки у штаті Вісконсин у чоловіка у взутті вибухнула відеокамера, якою він планував зробити фото та відео, підглядаючи за жінками, що проходять повз. Від вибуху камери чоловік отримав опіки.

Як повідомляє ВВС-Україна, виявилось, що вибухнула батарейка відеокамери, вмонтованої у взуття 32-річного чоловіка. Після вибуху чоловік отримав медичну допомогу.

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Чоловік сам здався поліції, проте йому не пред'явили ніяких звинувачень, бо він ще не встиг зробити фото та відеозаписи.

У 2015 році у Вісконсині прийняли закон, який вважає фотографування під спідницею без дозволу тяжким злочином.

Порушнику цього закону в штаті загрожує до 3,5 років позбавлення волі, а також штраф розміром 10 тисяч доларів.

Теги: LifeStyle Новини США Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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