У США у взутті чоловіка вибухнула відеокамера, якою він хотів знімати під спідницями

У Сполучених Штатах Америки у штаті Вісконсин у чоловіка у взутті вибухнула відеокамера, якою він планував зробити фото та відео, підглядаючи за жінками, що проходять повз. Від вибуху камери чоловік отримав опіки.

Як повідомляє ВВС-Україна, виявилось, що вибухнула батарейка відеокамери, вмонтованої у взуття 32-річного чоловіка. Після вибуху чоловік отримав медичну допомогу.

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Чоловік сам здався поліції, проте йому не пред'явили ніяких звинувачень, бо він ще не встиг зробити фото та відеозаписи.

У 2015 році у Вісконсині прийняли закон, який вважає фотографування під спідницею без дозволу тяжким злочином.

Порушнику цього закону в штаті загрожує до 3,5 років позбавлення волі, а також штраф розміром 10 тисяч доларів.