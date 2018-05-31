10:17
31 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
29°C
29°C 18°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    25°C 11°C
  • неділя
    23°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бронзовий Путін. Нездорові політики Росії
Вєсті Кремля
23:46, 30 травня
Вєсті.UA. Реформи від Марковича. Дива Насірова
Вєсті.UA
21:46, 30 травня
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, 30 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, 30 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

У США ухвалили закон, що дозволяє смертельно хворим людям застосовувати експериментальні ліки

149 Читать новость на русском
Експерементальні ліки
Експерементальні ліки / journalist.today

Президент США Дональд Трамп 30 травня підписав закон, що надає пацієнтам, у яких діагностовано смертельні захворювання, право пробувати експериментальні (незареєстровані) медикаменти.

Про це повідомляє Associated Press.

Читайте також: Держлікслужба скасувала заборону на популярний засіб

"Тепер у вас дійсно є надія", – зазначив Трамп. Він додав, що протягом багатьох років пацієнти боролися за цю, за його словами, фундаментальну свободу.

На церемонії підписання закону були присутні люди з боковим аміотрофічним склерозом. По закінченню Трампа обійняв 8-річний хлопчик з Індіанаполіса, який страждає м'язовою дистрофією.

Пацієнти зможуть скористатися подібними ліками лише в тому випадку, якщо вони вичерпають інші можливості лікування, приймаючи препарати, схвалені регулюючими органами,
– йдеться у повідомленні.

Законопроект раніше ухвалив Конгрес після гострих дискусій.

Теги: Здоров'я Новини США Лікування Ліки Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Росія морочить голову: чому Лавров суперечить Путіну?
сьогодні, 10:01 Росія морочить голову: чому Лавров суперечить Путіну?
Наталія Лебідь 616
Единственный человек в мире, которому Путин не смог бы отказать в обмене Сенцова – Трамп
сьогодні, 08:39 Единственный человек в мире, которому Путин не смог бы отказать в обмене Сенцова – Трамп
Блог Соцмережі 1586
Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
30 травня, 15:35 Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
6170
Как Италия в эти дни неожиданно оказалась в центре внимания всего мира, особенно – Европы
30 травня, 23:00 Как Италия в эти дни неожиданно оказалась в центре внимания всего мира, особенно – Европы
1197
Инсценировка смерти Бабченко показала, что у нас тыла нет
30 травня, 22:00 Инсценировка смерти Бабченко показала, что у нас тыла нет
Володимир Шередега 2499
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук