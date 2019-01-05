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      У США уважно стежать і готові відповісти, – експерт про російські сили на кордоні з Україною

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      Американський експерт розповів про реакцію США на військову активність РФ щодо України
      Американський експерт розповів про реакцію США на військову активність РФ щодо України / Getty Images

      Вашингтон стежить за нарощенням Росією військової сили на окупованому Донбасі. Адміністрація президента США Дональда Трампа не має виразної російської стратегії, однак такі дії Кремля спровокують відповідь Вашингтона.

      Про це розповів віце-президент американської консалтингової групи з зовнішньої політики Ілан Берман виданню "Крим.Реалії".

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      Експерт наголосив, що Сполучені Штати реагують на дії Путіна щодо України. Зокрема, у США засудили агресію Росії, коли вона відкрила вогонь по українських військових катерах і захопила українських військовослужбовців.

      Саме Росія пішла на ескалацію конфлікту, що вимагає відповідної відповіді. І хоча у адміністрації Дональда Трампа, судячи з усього, немає виразної російської стратегії, очевидно, що вона готова відповісти, якщо Москва буде, образно кажучи, порушувати правила гри, що вона і робить зараз,
      – сказав він видванню.

      Берман наголосив, що у Вашингтоні уважно стежать за підвищеної військовою активністю Росії. Особливо тривожними є ознаки нарощування сил на кордоні з Україною.

      "Подальші російські дії в цьому напрямку спровокують відповідь з боку США. Це очевидно, попередні дії адміністрації Трампа доводять це", – заявив експерт.

      За його словами, російський тиск на Україну вже став приводом для введення санкцій, і, швидше за все, "призведе вже в найближчі місяці до нових штрафних заходів проти Кремля".

      Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко неодноразово наголошував, що Росія різко збільшила чисельність своїх військових і збройної техніки вздовж кордону з Україною та в окупованому Криму. За його словами, Україна наразі вживає всіх заходів, аби запобігти їх повномасштабному вторгненню.

      Зокрема, нещодавно у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб опублікували фото з супутника, на яких зафіксовано скупчення російської військової техніки біля аеродрому "Бельбек", що неподалік окупованого Севастополя.

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки. Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом заарештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-ти областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини Росії Новини США Зброя Новини політики Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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