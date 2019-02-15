У США ґвалтівника посадили до жіночої в'язниці, а лесбійку вигнали з комісії по ЛГБТ, – Яковина

Єдину феміністку й лесбійку Джулію Бек вигнали з міської комісії з питань ЛГБТ. Трапилося це у Балтиморі, США. Причиною вигнання стало те, що на засіданні комісії Бек назвала засудженого ґвалтівника-трансгендера "він", а не "вона".

Про це у своєму відеоблозі "Скажений світ" розповів журналіст Іван Яковина.

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Він зазначив, що "захищати права зазвичай невеликих груп людей, яких пригнічують та завдають утисків – гідне заняття. Однак і у цій справі іноді трапляються досить дивні перегини. Насправді скажений приклад такого перегину бачимо у події, яка відбулася в місті Балтимор, що у США". Загалом обставини події, на думку Яковини, просто дикі.

У 2018 році поліція Балтимора упіймала та за рішенням суду ув'язнила ґвалтівника із Великої Британії. У тюрмі той раптом оголосив, що відчуває себе жінкою і почав вимагати називати себе Карен Уайт. І на підставі цього злочинця перевели з чоловічої в'язниці до жіночої. Де він одразу ж зґвалтував двох жінок-ув'язнених,

– пояснив журналіст.

Саме цю ситуацію обговорювали на комісії з питань ЛГБТ у Балтиморі. Під час виступу на засіданні Джулія Бек заявила, що цей гвалтівник лише прикидається трансгендером, а насправді звичайний чоловік, який хитрістю потрапив до жіночої в'язниці. Його, мовляв, слід відправити у звичайну чоловічу. Після цих слів решта членів комісії обурилися й оголосили, що "пані Джулія порушує права нещасної Карен Уайт".

Головна претензія до Бек, як зауважив Яковина, полягала у тому, що та говорила про гвалтівника "він", а не "вона". Тож отримала звинувачення у трансфобії.

"Ситуація вражає: засудженого гвалтівника посадили до жіночої в'язниці, де він одразу взявся за старе, а єдину людину, яка назвала таку ситуацію дикістю – зганьбили. Ця історія яскраво показує, що у США захист прав меншин іноді доходить до абсурду", – підсумував Яковина.

Відео повного випуску блогу "Скажений світ" Івана Яковини за 11 лютого 2019: