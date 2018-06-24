У США вантажний потяг зійшов з рейок: трапився масштабний витік нафти
В американському штаті Айова вантажний потяг зійшов з рейок. Він перевозив сиру нафту, через аварію стався масштабний витік речовини. У навколишні водойми та стічні води потрапило близько 5,5 тисяч барелів нафти.
Половину нафти, яка витекла, вдалося зібрати, передає AP.
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Зазначається, що аварія трапилася на південь від міста Дун. Із рейок зійшли 32 вагони, які перевозили нафту з Канади до американського штату Оклахома.
На знімках, зроблених на місці інциденту, видно масштаб забруднення навколишніх вод.
В американських ЗМІ повідомляють, що жителі розташованого вниз по течії міста Омаха у штаті Небраска, стурбовані станом води та ймовірними серйозними наслідками витоку нафти.