У США вбили охоронця, який не впустив дівчинку без маски у магазин: деталі

В американському штаті Мічиган застрелили охоронця магазину, який не пускав у приміщення дівчинку без маски. Вбивство сталося на задньому подвір’ї магазину.

У виданні Associated Press повідомили, що обмежувальні заходи запровадили через поширення пандемії COVID-19, однак люди не хочуть дотримуватися вимог. Населення протестує.

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Конфлікт виник між охоронцем та 2 відвідувачами

Дівчинка намагалась зайти в магазин з мамою – Шармель Тіг. Охоронець Кальвін Мунерлін зробив зауваження, адже дівчина була без маски, що спричинило конфліктну ситуацію. Попри це, відвідувачі все ж повернулись та не заходили у магазин.



Шармель Тіг / Фото Associated Press

Однак пізніше до магазину прийшли 2 чоловіки – 23-річний син жінки та чоловік. Пізніше саме їм та жінці, яка намагалась зайти у магазин раніше, висунули обвинувачення за підозрою у вбивстві та незаконному володінні зброєю. Зокрема, одного з чоловіків звинувачують у порушенні карантинних обмежень під час пандемії.

Свідки розповіли деталі вбивства

Під час вбивства були присутні люди, які розповіли, що постріл здійснив син жінки. Хлопець нібито поцілив у потилицю охоронцеві. Жінку заарештували, а її чоловік та син з місця події втекли. Зараз їх розшукують.



Магазин, у якому працював охоронець / Фото Associated Press

Наразі невідомо, що сталося та де перебуває дівчинка, через яку і трапився конфлікт. Мати охоронця Бернадет сказала, що хоче справедливого розслідування вбивства.

"Вони не мали брати мою дитину, це було не так серйозно. Все, що ми просто повинні зробити, це слухати закон, слухати губернатора. Просто залишаймося вдома. Якщо вам не доведеться виходити, то вам не знадобиться маска", – сказала мати вбитого охоронця.

Приблизно 150 людей відвідали службу при свічках у неділю ввечері. У понеділок розпочали імпровізований меморіал поза магазином

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Американці вшанували вбитого охоронця / Фото Associated Press

Що відомо про протести у США? У столиці штату відбулись протести проти карантинних обмежень, які ввели через пандемію COVID-19. Це трапилось напередодні вбивства. Американці вимагали зняти всі заборони. Деякі навіть прийшли із зброєю, яка дозволена в штаті, та зайшли у галерею Сенату. Деякі сенатори носили бронежилети.



У Мічигані вже майже 44 000 підтверджених випадків COVID-19, з них понад 4 000 людей вже померли.