У США від COVID-19 помер пастор Лендон Спрадлін, що називав коронавірус масовою істерією
Християнський пастор і музикант Лендон Спрадлін, який називав COVID-19 масовою істерією, помер від ускладнень, спричинених коронавірусом. Чоловікові було 66 років, він помер в американському штаті Вірджинія.
Спрадлін інфікувався коронавірусом, коли здійснював місіонерську поїздку до Нового Орлеану разом зі своєю дружиною Коли чоловік вже повертався додому, йому раптово стало погано. Відтак, він звернувся до медиків лікарні Конкорд у Південній Кароліні. Про це пише Patheos.
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У лікарні стан пастора значно погіршився. Медики вирішили під'єднати його до апарату штучної вентиляції легень. Так само у лікарні Спрадліну провели тест на коронавірус. Той дав позитивний результат. Смерть Лендона Спрадліна стала однією з перший у Вірджинії.
Його дружина зараз перебуває в ізоляції. У неї вже виявили пневмонію, а результати тесту на коронавірус мають прийти з дня на день.
Що про коронавірус розповідав Спрадлін? Він заявляв, що поширення інформації про коронавірус є однією зі спроб підмочити авторитет очільника Білого дому Дональда Трампа. Спрадлін порівнював випадки смерті від COVID-19 зі свинячим грипом. Таку інформацію пастор поширював у власних соцмережах.
Допис, який поширював Спрадлін / Скриншот із соцмереж
Яка ситуація з коронавірусом у США
- За минулу добу, 26 березня, кількість інфікованих COVID-19 у США зросла на 14 тисяч нових випадків. Відтак, США обігнали Китай та Італію за кількістю хворих на коронавірус.
- Станом на 27 березня відомо про щонайменше 85 755 підтверджених випадків недуги у США, 1304 людини померли.
- Найгірша ситуація у Нью-Йорку. Там госпіталізують лише "важких" пацієнтів, в одну палату (бокс) поміщають 2 людей. У штаті Нью-Йорк від коронавірусу померли вже 385 людей.
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