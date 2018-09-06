У США водій на вантажівці протаранив будівлю телеканалу Fox News

У США чоловік на пікапі на швидкості влетів у будівлю американського телеканалу Fox News. І зробив це навмисно.

Про це йдеться у повідомленні телеканалу.

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Сталося все у місті Даллас, штаті Техас. 34-річний Майкл Фрай в"їхав у будівлю, вийшов із машини і почав розкидати листівки незрозумілого змісту. Вигукував щось про зраду і навіть плакав під час арешту.

#Breaking Closer look at the damage to our building after a man intentionally ran to his truck through walls of windows twice. Police say scene should be clear shortly they are just taking photos and gathering evidence. pic.twitter.com/Xl6Vdk5DWm — Steve Noviello (@SteveNoviello) 5 вересня 2018 р.

Правоохоронці затримали його і відправили на психічне обстеження. Поки невідомо, чому саме він скоїв наїзд, але відомо, що Фрая вже двічі притягували до кримінальної відповідальності.

“No comment” is all Eric Connor Goldston would say when we talked to him today. His name is on a flyer Michael Chadwick Fry had with him when he attacked the @FOX4 studios this AM #Fox4News pic.twitter.com/37XyVE8Ee1 — Natalie Solis (@Fox4Natalie) 5 вересня 2018 р.

Більшість людей, які знаходились у приміщенні під час інциденту, були евакуйовані. Ніхто не постраждав.

Дивіться відео з місця подій: