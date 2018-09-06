У США водій на вантажівці протаранив будівлю телеканалу Fox News
У США чоловік на пікапі на швидкості влетів у будівлю американського телеканалу Fox News. І зробив це навмисно.
Про це йдеться у повідомленні телеканалу.
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Сталося все у місті Даллас, штаті Техас. 34-річний Майкл Фрай в"їхав у будівлю, вийшов із машини і почав розкидати листівки незрозумілого змісту. Вигукував щось про зраду і навіть плакав під час арешту.
Правоохоронці затримали його і відправили на психічне обстеження. Поки невідомо, чому саме він скоїв наїзд, але відомо, що Фрая вже двічі притягували до кримінальної відповідальності.
Більшість людей, які знаходились у приміщенні під час інциденту, були евакуйовані. Ніхто не постраждав.
Дивіться відео з місця подій:
Джерело: 24 Канал
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